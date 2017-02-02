واشنطن: «قاعدة اليمن» تخفى النساء والأطفال بمناطق عملياتها

وقد أقرت القيادة المركزية للقوات الأمريكية فى الشرق الأوسط بأن عملية لقواتها الخاصة ضد تنظيم القاعدة فى اليمن الأحد الماضى أسفرت «على الأرجح» عن مقتل مدنيين، بينهم أطفال.



ونقل راديو (سوا) الأمريكي، عن القيادة المركزية الأمريكية فى بيان قولها إنه «يبدو أن الضحايا المدنيين المحتملين أصيبوا بطلقات» طائرات أو مروحيات دعم للجنود الأمريكيين الذين كانوا يقاتلون على الأرض.



وكان هؤلاء يقاتلون «ضد عدو عنيد، بينهم نساء» بحسب البيان، الذى أضاف أن القوات الخاصة الأمريكية «استهدفت من كل الجهات، بما فى ذلك من منازل أو مبان».



وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الكولونيل جون توماس إن «قاعدة الجهاد فى جزيرة العرب لديها تقليد راسخ ومرعب عبر إخفاء نساء وأطفال فى مناطق عملياتها ومعسكراتها، تظهر باستمرار تجاهلها لأرواح الأبرياء».



وتمت العملية بعد أسبوع على تولى ترامب مهامه الرئاسية. وكانت الاولى التى تحصل على ضوء اخضر من الرئيس الجديد فى إطار تعزيز مكافحة «التطرف الإسلامي».



وشدد البنتاجون على ان العملية كان يتم الاعداد لها منذ فترة طويلة وبموافقة من ادارة باراك اوباما. الا ان «اسبابا عملية» حالت دون تنفيذها قبل اسبوعين عندما كان الرئيس السابق لا يزال فى منصبه.



وكان المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر اقر الاربعاء بانه لا يمكن اعتبار ان العملية «نجحت ١٠٠%” بسبب مقتل الجندى الامريكي، لكنها اتاحت الحصول على “كمية هائلة” من المعلومات حول تنظيم القاعدة.



وتوجه الرئيس الأمريكى إلى قاعدة دوفر الجوية فى ديلاوير “شرق” لاستقبال جثمان وليام راين أوينز ٣٦ عاما، أحد عناصر قوات النخبة فى سلاح مشاة البحرية الذى قتل فى العملية.



ميدانياً، أعلن المتحدث الأمنى باسم وزارة الداخلية السعودية، استشهاد جندى جراء تعرض إحدى النقاط الحدودية فى منطقة جازان لإطلاق نار كثيف وعشوائى عبر الحدود من قبل عناصر حوثية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث قوله إن “إحدى النقاط الحدودية المتقدمة فى منطقة جازان جنوبى المملكة تعرضت لإطلاق نار كثيف وعشوائى عبر الحدود، مما اقتضى الرد على مصادر إطلاق النار بالمثل والسيطرة على الموقف بمساندة القوات البرية”.



على صعيد متصل، قتل ٧ من الحوثيين وأصيب ١٢ آخرون فى اشتباكات مع قوات الجيش اليمنى فى محافظة تعز جنوب غرب اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر بقيادة محور تعز جنوب غربى البلاد قوله إن “مواجهات عنيفة دارت فى الدفاع الجوى بين الجيش والميليشيا الانقلابية وحليفها صالح بعد تبادل للقصف المدفعى وتغطية نارية كثيفة ، فى محاولة لاختراق مواقع الجيش ، مما ألحق خسائر كبيرة فى صفوف الميليشيا” ، موضحا أن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد أحد أفراد الجيش وإصابة ٣ آخرين.



وأضافت الوكالة، نقلا عن المصدر “ إن الميليشيا الانقلابية لجأت إلى قصف الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة من مواقعها، مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين وإصابة اثنين آخرين”.



وفى محافظة البيضاء، فرضت القوات اليمنية سيطرتها بالكامل على موقع “ السميط “ العسكرى ، بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثيين . وأشار المصدر إلى أن قوات التحالف العربى شنت غارات على مواقع الحوثيين وحلفائهم بمحافظة صنعاء ومنتجع سياحى بمحافظة الحديدة غربى البلاد .

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