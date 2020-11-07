عفوا الصفحة التي تحاول الوصول اليها غير موجودة، حاول استخدام البحث

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السبت 7 نوفمبر 2020
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انتخابات مجلس النواب.. استئناف التصويت في 13 محافظة عقب توقفه لمدة ساعة
وزير الاتصالات: إنشاء مراكز إبداع «مصر الرقمية» في 6 محافظات | صور
الدفع بسيارات شفط مياه الأمطار أمام اللجان الانتخابية بكفر الشيخ والغربية | صور
إقبال كثيف من الشباب بمصر الجديدة للمشاركة في انتخابات مجلس النواب
هدوء وسيولة مرورية بشوارع مصر الجديدة بالتزامن مع انتخابات النواب | صور
«موسيماني» يوافق على رحيل «فخرى وشادي» إلى البنك الأهلي
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عمليات «مستقبل وطن»: نتابع العملية الانتخابية لحظة بلحظة.. وملتزمون بالإجراءات الاحترازية
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انتخابات مجلس النواب.. استئناف التصويت في 13 محافظة عقب توقفه لمدة ساعة
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