الإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية

الرئيس يوجه بتحسين بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ فى اجتماع وزارى صباح أمس ـ الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى مصر ، فى ضوء صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصري،وما نوهت إليه تلك التقاري...

خلال اجتماعه بوزير الكهرباء

السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من شبكات النقل ورفع كفاءة التوزيع اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، و عمرو الجارحي وزير المالية.

محافظ أسوان لـ «الأهرام»: سد عال جديد بالمحافظة قفزت أسوان فى الفترة الحالية الى بؤرة اهتمام المصريين حيث الأمل والحلم المصرى حين أفصحت أرض جنوب مصر الخصبة الخيرة عن أسرارها لتفتح أبواب الرزق والبركات من أذرع النيل الممدوة بالخيرات إلى أ...

فى ودية مفيدة باستاد القاهرة بطلها الجمهور العظيم

مصر تهزم تونس بهدف فى الوقت القاتل لمروان

الالتزام التكتيكى فرض نفسه على اللقاء فتحقق الهدف فنيا وكرويا





حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزا وديا صعبا بتغلبه علي نظيره التونسي بهدف وحيد دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين مساء باستاد القاهرة في البروفة الأخيرة لكل منهما قبل الس...

العالم يواجه أسوأ موجة صقيع منذ ١٢٠ عاما

العواصف الثلجية تقتل ٢٠ فى أوروبا وتشل مظاهر الحياة.. والحرارة ٣٠ تحت الصفر اجتاحت العالم موجة صقيع غير مسبوقة وصفها الخبراء فى بعض المناطق بأنها الأسوأ منذ ١٢٠ عاما، حيث لقى نحو ٢٠شخصا على الأقل مصرعهم فى بولندا وإيطاليا والتشيك خلال الأيام الماضية إثر موجة برد عني...