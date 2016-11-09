مؤشرات إيجابية لأداء الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى

وزير المالية: انخفاض عجز الموازنة إلى 5.1% وتثبيت الدولار الجمركى بدءاً من أول فبراير أعلن عمرو الجارحى وزير المالية بانه سيتم تثبيت أسعار الدولار الجمركى على مدى الشهر بحيث يتم أخذ متوسطات الاسعار على مدى الشهر السابق لتحديد سعر ثابت للدولار الجمركى فى أول كل شهر،مشيرا الى ا...

قبل موقعة مالى غدا بالجولة الأولى لنهائيات أمم إفريقيا بالجابون

كوبر يدفع بالحضرى فى حراسة المرمى.. وإصابة إكرامى غير «مقلقة» وسط معنويات عالية، وحماس شديد يؤدى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم مساء اليوم، آخر تدريباته على ملعب بورت جنتل استعدادا لخوض أول لقاءاته فى نهائيات كأس الأمم الإفريقية الـ 31 المقامة حاليا ف...