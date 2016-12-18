الأثنين 11 من ربيع الآخر 1438 هــ 9 يناير 2017 | السنة 141 العدد 47516

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

كتاب الأهرام
الأعمدة
آراء حرة
مصر
رئيس الوزراء يوجه بتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات والمناطق الشعبي...
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الهلالى : الإجابة فى ورقة الأسئلة لمنع الغش الجماعى بالثانوية
رئيس هيئة الأنفاق لـ «الأهرام»:طرح الخط الرابع للمترو باستثمارات 46 مليار جنيه خلال أيام
تسجيل مسجد السيدة زينب أثرا إسلاميا
رياضة
“الكاف” يرسل للأهلى جدول العقاقير الجديدة المحظورة
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الأهلى: حمودى يقترب بشدة..وهدفنا استعادة الشيخ ونرفض رحيل مؤمن
مرتضى منصور يطالب الجهاز الفنى للزمالك بإحزار 5 ألقاب.. ويرحب بـ «المعسكر» الإماراتى
التشيكى ستراكا يطلب أربع وديات للإسماعيلى .. والنادى ينفى استقالة على غيط
حوادث
وزير الداخلية فى زيارة لأكاديمية الشرطة يوجه بمد فترة إعداد الطلبة الجدد
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مسلحون يخطفون جواهرجيا ويذبحونه بصحراء الصف بعد محاولة سرقته
مزارع ينهال على أمه بآلة حادة حتى الموت بقنا
حلوانى ونجله يقتلان طفلا بسبب لعبه أمام المحل فى الطالبية
اقتصاد
عبدالقادر: طرح رؤية مصر فى اجتماع «لاس فيجاس» وتدعيم صادراتنا للأسواق العال...
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فى بداية اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات البترول
الملا يطالب بسرعة تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز
ترقيم المبانى تمهيدا لبدء تعداد السكان 28 مارس المقبل
تعزيز التعاون الاقتصادى اللبنانى مع مصر فى التصنيع والحاصلات الزراعية
أخبار عربية و عالمية
البحرية الأمريكية تطلق النار باتجاه قوارب إيرانية في الخليج
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المتحدث باسم التحالف: إيران اعترفت بتهريب السلاح للحوثيين
القوات العراقية تواصل تقدمها فى أحياء الساحل الأيسر شرقى الموصل
كاهن كورى يحرق نفسه للمطالبة بإقالة بارك
تحقيقات و تقارير خارجية
«الأهرام» من داخل حى «قنفودة» أخر بؤر داعش فى بنغازى
الجيش الليبى يحاصر ...
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دراسة حديثة تكشف خبايا التنظيمات الإرهابية فى تونس
وجه فى الأنباء
نيلوفار رحمانى.. أفغانية تحلق فى السماء
اعترافات إرهابيى التنظيم تؤكد:داعش صناعة غربية
قضايا عسكرية
الأسطول الجنوبى والردع على جميع الاتجاهات
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المراة والطفل
سيدتى.. اللبن المعبأ حماية لطفلك
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إكسسوارات من الفراشات
تحقيقات
تحت قبة البرلمان
قانون «يحمى» المستهلك
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.. والدقهلية تتصدى لتجار الأغذية الفاسدة
إذاعة وتليفزيون
فاروق شوشة وأم المصريين على البرنامج العام
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دراما العلايلى يعود للدراما بـ «قصر العشاق»
«شقة فيصل» جاهز للعرض
بسرعة
شباب وتعليم
حوار فكرى بين العلماء والمثقفين يختتم العام الثقافى المصرى ــ الصينى
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الغشاشون لا يهابون القانون والعقوبات
ارتفاع الحالات والشغب وكشف طرق جديدة للطلاب
اتفاقيات بين الأكاديمية العربية وجامعات دولية للارتقاء بالخبرات العلمية والتعليمية
ارتفاع ملحوظ فى نسب قبول الطلاب بالتعليم الفنى خاصة فى التعليم المزدوج
مال و أعمال
المناطق الحرة الخاصة نموذج إدارى ناجح يبحث عن إنقاذ
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البنك الأهلى المتحد أفضل بنك فى الشرق الأوسط لعام 2016
« A.M. Best العالمية» تمنح «مصر لتأمينات الحياة» تصنيف BBB للعام الثانى على التوالى
المحافظات
سعره يقل 20 % عن السوق
طرح إنتاج مشروع الاستزراع السمكى بمنافذ الإسماعيل...
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افتتاح فرع مؤسسة الكبد المصرية بدكرنس
شيحة: علاج 400 ألف حالة فيروس «سى»
دراسة بجامعة أسوان لاستصلاح «توشكى»
مجازاة 77 من العاملين بالشرقية بسبب «التزويغ»
أوراق دبلوماسيه
سفير أوزبكستان بمصر: مشروعات مشتركة قريبا بين البلدين
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الشنوانى القضاء على الإرهاب يتطلب إستراتيجية عالمية
كازاخستان تعرض تجربتها فى رعاية حوار الأديان
فى تقرير للأمم المتحدة:
مليارا دولار عجز فى الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين
الاخيرة
من فيلا تاجر قطن يونانى.. إلى قبلة ثقافية للجميع
ستون عاما على تأسيس ال...
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وراء كل مثل «حدوتة شعبية»
سر حقيبة «كيت» الصغيرة
دار الكتب تستكمل جريدتى «السفور واللواء»
حديث الصور
أحلام هند
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بريد الاهرام
التربية التسلطية
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420
السموم الخطيرة
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