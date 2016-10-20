الـرئــيس يــزور الكليـة الحـربيـة فجــرا

السيسى للطلبة: تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية الأصيلة قام الرئيس عبدالفتاح السيسى فجر أمس بزيارة مفاجئة إلى الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، للاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التى ...

وزير الدفاع : القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة أشاد الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالجهد الذى يبذله رجال حرس الحدود فى التصدى بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تسته...

وزيرة الاستثمار: بدء برنامج الطروحات بطلب قيد بنك القاهرة بالبورصة بدأت اولى خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الذى يتضمن طرح جزء من اسهم الشركات العامة بالبورصة المصرية وبعض البورصات الدولية، حيث قدم بنك القاهرة طلبا للبورصة المصرية بقيد اسهمه تمهيدا للطرح خلال ...

الليلة المنتخب يضع اللمسات الأخيرة قبل «مصارعة الأسود» غدا

كوبر يذاكر أسلوب الكاميرون عن قرب .. وكابوس الماضى يزعجه يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم استعدادته اليوم لمباراته المرتقبة فى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر اقامتها غدا أمام الكاميرون على استاد لاميتى بالعاصمة الجابونية ليبرفيل وهو ا...