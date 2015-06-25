الخميس 28 من ربيع الآخر 1438 هــ 26 يناير 2017 | السنة 141 العدد 47533

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

كتاب الأهرام
الأعمدة
متابعات
مباحثات مصرية تونسية حول الأوضاع فى ليبيا
شكرى فى أديس ابابا للإعداد للق...
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احتفالات الدقهلية بثورة 25 يناير
افتتاح مبنى مديرية الأمن عقب ترميمه وتجديده..حفل لتكريم أسر شهداء الشرطة وفاعليات ثقافية فى مختلف المراكز
الأزهر يؤكد دور القوات المسلحة فى حماية الثورة
الإفتاء: ثورة يناير جسدت التلاحم الحقيقى بين الشعب والجيش
رياضة
فى مواجهة مع أصحاب الأرض
المنتخب الوطنى يصطدم اليوم بعمان فى قبل نهائى ك...
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الزمالك يستبعد معروف إفريقًيا.. وبتروجت يوافق على انتقال رمضان
رينار يدافع عن دوساييه ويهاجم صحفيى كوت ديفوار ونقاد المغرب
إيطاليا تتحدث عن تأثير غياب صلاح على روما
سباليتى يعيد حساباته وينتظر عودة «بيكاسو مصر» للتشكيل
أخبار عربية و عالمية
مصر تدين مصادقة تل أبيب على استمرار الأنشطة الاستيطانية بالقدس
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..وأبو الغيط: الاستمرار فى عمليات الاستيطان استهانة بالإرادة الدولية
معصوم يهنئ العراقيين بتحرير شرق الموصل
من طالبان لترامب : حان وقت الانسحاب
سياحة وسفر
بعد إلغاء آخر القيود المفروضة على الطيران الألمانى إلى شرم الشيخ
تسيير ر...
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أحال 7 أشخاص للنيابة العامة:
عبد الله: لا تهاون مع من يعبث بالشعب المرجانية
خليج مكادى بقعة ساحرة على البحر الأحمر
مصر
لجنة استرداد الأراضى تفتح ملف «طرح النهر»
محلب: الإهمال يتسبب فى حرمان ا...
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وزيرالقوى العاملة:إحالة مشروع قانون النقابات للبرلمان.. وأول انتخابات عمالية خلال 90 يوما
بتكلفة 37 مليار جنيه
تنفيذ أكبر خطة لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى ومتميز
6 وزراء يشهدون حصاد القمح بزراعته مرتين سنويا
اقتصاد
المدير الإقليمى للبنك الدولى:
ندعم برنامج الإصلاح المصرى ببرامج لتحفيز ا...
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الحريرى خلال لقائه وزيرة التعاون الدولى: مصر دولة جاذبة للاستثمار وأتطلع لزيارتها قريبا
وزير التموين: وصول ١٢٠ ألف طن سكر من البرازيل وفرنسا
قابيل : تنمية صناعة المستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات المحلية
المحافظات
انتعاشة سياحية فى أسوان مع اقتراب مؤتمر الشباب «الرئاسى»
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وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار أسوان
تدشين أول لنش للإنقاذ بمياه البحر الأحمر
مركز تدريب إقليمى «للمياه» بالمنصورة
حوادث
سقوط العضو المنتدب بشركة صرافة بحوزته عملات أجنبية بقيمة 36 مليون جنيه
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سقوط أكبر شبكة لتهريب المكالمات التليفونية
بعد إعادة المشكاوات المسروقة من مسجد الرفاعى
حبس المتهمين 4 أيام والمباحث تكثف جهودها لضبط متهمين آخرين
فكر دينى
علماء الدين: تأهيل الشباب واختيار الكفاءات ضرورة للنهوض بالوطن
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فتاوى
اشتراط الزوج على زوجته الثانية ألا ترث.. باطل
ملفات الاهرام
من 25 يناير إلى 30 يونيو:
حكاية ثورتين وشعب يحلم بالاستقرار
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عهد جديد بين الدولة والشباب
الشباب: اللقاءات الشهرية تدعم التواصل بيننا وبين المسئولين
اللعنة على «25 يناير»
إذاعة وتليفزيون
عمر بطيشة ‫:‬ نحتاج إعلاما قويا يبث روح التفاؤل بدلا من الإحباط
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«مستشارك القانونى» على البرنامج العام
غادة عادل‫:‬ «تعشبشاى» تجربة للاستفادة بالنماذج الإيجابية
‫الإعداد لتصوير مسلسل «لمعى القط»‬
المراة والطفل
المرأة.. الجندى المجهول فى الأزمة الاقتصادية
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ميلانيا ترامب.. أيقونة الأناقة
شخصيتك من أنفك
الاخيرة
«إنتى مش طرحة»!
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٩ أفلام تشعل حرب المنافسة على «الأوسكار»
علماء الاجتماع: قاوموا الاستهلاك بـ «الاستغناء»
المركز الثقافى الكورى يحتفل بعيد «السولال»
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