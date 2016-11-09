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الأثنين
18 من ربيع الآخر 1438 هــ 16 يناير 2017 | السنة 141 العدد 47523
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رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
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