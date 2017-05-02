الأثنين 9 من جمادي الاولى 1438 هــ 6 فبراير 2017 | السنة 141 العدد 47544

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

كتاب الأهرام
الأعمدة
آراء حرة
رياضة
قلق فى الجهاز الفنى للأهلى من إجهاد اللاعبين الدوليين قبل مواجهة السوبر
0
63
الزمالك يسابق الزمن لتجهيز «حفنى» لمواجهة السوبر المحلى
التاريخ يقول:الحضور التاسع للفراعنة فى النهائى والسابع للأسود .. ولكن!
المحافظات
رصف طرق غرب الإسكندرية بعد إهمالها 8 سنوات
0
63
الوادى الجديد تجنى ثمار مؤتمر الشباب بأسوان..تخصيص 207 ملايين جنيه لمشروعات الصرف والإسكان
جامعة كفرالشيخ تكرم مجموعة من المخترعين الصغار
عودة الحياة إلى بيوت الشباب بالسويس
أخبار عربية و عالمية
لندن وباريس تنتفضان بالاحتجاجات ضد الحظر الأمريكى
0
63
ترامب لـ «فوكس نيوز»: لسنا أبرياء..وأحترم بوتين
مقتل ١٢ عراقيا فى قصف «داعش» لشرقى الموصل
المستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى
مصر
استرداد أراضى الدولة: إجراءات عاجلة لرفع كفاءة هيئة التعمير
0
42
وزير التعليم: تحصيل المصروفات الدراسية إلكترونيا
تعاون مصرى - بيلاروسى لتصنيع مركبات النقل الثقيل
بدء تدريب 81 مدرسا لاختيار 50 للعمل بالإمارات
حوادث
بدء التحقيقات مع المصرى المشتبه به فى حادثة «اللوفر»
والد عبد الله الحما...
0
168
طالب جامعى يقتل والده لسرقته
ضبط 50 طن سكر داخل مخزن «إخوانى» بالقليوبية
شخصان يستوليا على 4 أطنان سكر و 2000 عبوة زيت مدعم
ملفات الاهرام
«سيكولوجية الديمقراطية» فى «كاتب وكتاب»
0
21
«الفولكلور وثقافة المستقبل» فى «صلاح عبد الصبور»
مناقشة الرواية الروسية «زمن النساء» فى «ضيف الشرف»
«الشخصية المصرية» فى «سلامة موسى»
اقتصاد
وزيرا الاستثمار والبترول يفتتحان مجمع الخدمات بسوهاج
0
42
قابيل: الانتهاء من إستراتيجية الصادرات لإفريقيا خلال 3 سنوات
نصر: الإعداد للجنة المشتركة مع إندونيسيا العام الحالى
غرفة القاهرة تناقش زيادة التجارة مع كوريا
بريد الاهرام
إشراف : أحمد البرى
نحو المستقبل
0
42
الأستاذ والتلميذ
شكرا على الحضور
لعلهم يفقهون
تحقيقات و تقارير خارجية
أوربان يستعيد «وهج شعاراته» مع بوتين وترامب
0
84
سمير تكلا مؤسس الجمعية المصرية فى البرلمان البريطانى
الجماعات الدينية لا يمكن أن تحكم دولة مدنية
تركيا «العالقة» فى سوريا تستنجد بـ «ترامب »
صورة وحكاية
الضباب الدخانى..موت بطيء يهدد أطفال الهند
شباب وتعليم
المغالاة فى زيادة المصروفات الدراسية.. أزمة مستمرة
أولياء الأمور يتساءلو...
0
63
فى تقرير جديد لليونسكو حول العنف فى المدارس
34% من الطلاب بين 11 و 13 عاما يتعرضون للمضايقات شهريا و 8% بصورة يومية
جامعة الفيوم تنظم حدثا عالميا بشرم الشيخ لتنشيط السياحة
مؤتمر دولى يناقش 120 بحثا ومهرجانا فرعونيا وورش عمل
معهد قومى للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بجامعة بنى سويف
إذاعة وتليفزيون
متابعات عيد ميلاد فاروق جويدة وشادية على «صوت العرب»
0
63
نادية لطفى لـ «الأهرام»: المنتخب زرع فينا روح التفاؤل والأمل.. وتابعت المباريات من المستشفى
و«حلمنا واحد» أغنية للمنتخب والقنوات فى استقباله بالمطار
بدء تصوير «اللهم إنى صائم» بمدينة الإنتاج
الاخيرة
فى معرض «سوراجكوند» الدولى
‎المعروضات المصرية عهدة ولا يجوز بيعها!
0
42
«الكاثوليكى» يكرم نجوم الفن
أبو عوف وإسعاد يونس يرأسان ملتقى «أولادنا»
غدا.. معرض ومسابقة « المصورين الصحفيين»
فنون جميلة
«سـكون» فى الزمــالك
0
42
صراعات نفسية فى منحوتات سارة قاسم
البناء بالفن
أخبار فنيـة
المراة والطفل
العامية الفصيحة هى اللغة الأنسب فى الكتابة للطفل
0
42
مكتبة للمساحات الصغيرة
بحث
راديو
أهم الأخبار
الأهرام PDF
كاريكاتير
هانى طلبة
فرج حسن
أنس الديب
أرشيف الأهرام
السنة: 
فبراير 2017
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
الابواب
الابواب الاسبوعية
ملحق الجمعة
تابعنا على
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
راسلنا على البريد الإلكتروني ahramdaily@ahram.org.eg