الأثنين 2 من جمادي الاولى 1438 هــ 30 يناير 2017 | السنة 141 العدد 47537

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

كتاب الأهرام
الأعمدة
آراء حرة
متابعات
الأحزاب تشيد بقرارات الرئيس فى ختام مؤتمر الشباب
الاهتمام بالصعيد نقلة ن...
0
126
صالون الأهرام الثقافي يدعو جمهور المعرض لحضور فعالياته
شبرا وصنايعية مصر.. مرثيتان للزمن الجميل
3 مرشحات لمنصب رئيس المفوضية الإفريقية.. وأصوات العرب تحسم السباق
رياضة
بعد الفوز على المغرب
كوبر : الكرات العرضية سبب تغيير كريم والوقت ضيق قبل...
0
672
الزمالك ينجح فى تجديد عقد معروف «موسمين» بـ 4 ملايين جنيه سنويا
أوباميانج .. دموع الحسرة على الحلم الضائع
الأهلى يواجه جولدى وديا اليوم.. وأزمة بسبب تأشيرات معلول والشعلانى
أخبار عربية و عالمية
٣٠ يوما أمام الجيش الأمريكى لوضع استراتيجية هزيمة داعش والبحث عن حلفاء جدد ...
0
210
سفراء الاتحاد الأوروبى بالخرطوم يرحبون بعودة الصادق المهدى للسودان
فضيحة مالية جديدة تطارد فيون.. واليسار يختار مرشحه
مقتل ٩٠ متمردا و١٩ جنديا فى معارك باليمن
مصر
بهدف استصلاح 400 ألف فدان على مياه ترعـة الســلام
وزير الرى : الانتهاء م...
0
189
مصر تشارك فى المؤتمر الدولى للنقل البحرى غدا بالكويت
التضامن تكشف سر حكاية « ستيتة سيدة الكرتونة»
المحافظات
اللواء مجدى حجازى لـ «الأهرام»:رسائل خارجية وداخلية مهمة فى زيارة الرئيس لأ...
0
189
السفير البولندى فى الإسماعيلية :مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2016
بحث إقامة مشروعات فى مجال تصنيع آلات الموانى والمعدات البحرية
محافظ المنيا يفتتح أعمال إعادة إعمار وتأهيل 50 منزلاً بقرية الشيخ حسن
حوادث
إحالة طبيب للمحاكمة تسبب فى وفاة مريض
0
273
أمين شرطة مفصول يقتحم محل مجوهرات لسرقته
فى قضية حصار محكمة مدينة نصر
السجن 5 أعوام لـ 6 متهمين من بينهم «أبو إسماعيل» و10سنوات لـ 12 آخرين
الآلاف يودعون الشهيد «أيمن كتات»
اقتصاد
وزير المالية:إقبال غير مسبوق على السندات الدولارية ونجحنا فى سد الفجوة التم...
0
273
اليوم.. بدء الأوكازيون الشتوى
15 جنيها تراجعا فى الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط
الوكالة الفرنسية: مستعدون لتمويل مشروعى الصرف الصحى وتطوير ترام الإسكندرية
شباب وتعليم
22 مليون طالب فى إجازة نصف العام..وبرامج الأنشطة على الورق فقط .. وأين يذهب...
0
105
الأساتذة والطلاب على مائدة «المفاوضات» السلمية لإعداد مسودة اللائحة الطلابية الجديدة
استمرار حملة الكشف عن الإدمان والتعاطى للطلاب والعاملين بالمدن الجامعية
مبادرة جديدة لتجميل المدارس الحكومية بمشاريع طلاب كليات الفنون
إذاعة وتليفزيون
«الإعلاميين» تنتظر الموافقة على مقرها المقترح
الكنيسى: سنرفع القبعة للمل...
0
105
فنانون مستمرون على شاشة رمضان
«خلصانة بشياكة» مع مكى وماجد وشيكو
«علماء من مصر» على البرنامج العام
الاخيرة
«شرم الشيخ السينمائى» يكرم نبيلة عبيد
0
105
بوستر «أسوان لأفلام المرأة» للتشكيلى ناجى شاكر
محمد سلماوى يقدم شهادته الروائية بالجنادرية
«لا لا لاند» أفضل فيلم فى « رابطة المنتجين الأمريكيين»
بريد الاهرام
إشراف : أحمد البرى
المرايا الحارقة
0
126
شوربة القردة
ممتازة..ولكن
الشرط الجزائى
تحقيقات و تقارير خارجية
مشاورات استانة وموسكو وتحديد ملامح التسوية السورية
0
126
تركيا تنتظر إعلان وفاة ديمقراطيتها فى إبريل
ترامب واستراتيجية الخروج من «المستنقع الأفغانى»
قضايا عسكرية
«إعادة الانتشار» الخطة البديلة للجماعات الإرهابية
0
252
تحولات فى الإستراتيجيات
الردع التقليدى بديل للردع النووى
أوراق دبلوماسيه
سفير مالطا بالقاهرة:توطيد العلاقات بين مصر ومالطا من أهداف سياستنا الخارجية
0
84
فى إطار دعم سويسرا للمشروعات التنموية فى مصر: استثمارات بـ 86 مليون فرنك سويسرى خلال السنوات الأربع المقبلة
المراة والطفل
التدخين‭ ‬يُظهرك‭ ‬أكبر‭ ‬سناً
0
84
التربية‭ ‬بالحب‭ ‬تحقق استقرار‭ ‬طفلك
حديث الصور
بحر وصحراء وجبل ..
«نبق» معشوقة السياح
0
105
بحث
راديو
أهم الأخبار
الأهرام PDF
كاريكاتير
فرج حسن
انس الديب
هانى طلبة
أرشيف الأهرام
السنة: 
يناير 2017
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
الابواب
الابواب الاسبوعية
ملحق الجمعة
تابعنا على
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام، ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام
راسلنا على البريد الإلكتروني ahramdaily@ahram.org.eg