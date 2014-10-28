إفريقيا تدفع الثمن غاليًا بسبب تغيرات المناخ .. السيسى والبشير يدشنان مرحلة جديدة فى العلاقات المصرية ــ السودانية

فى اليوم الثانى والختامى لقمة زعماء دول الاتحاد الإفريقي، التى عقدت فى إثيوبيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، أنه على الرغم من أن إفريقيا تعد أقل قارات العالم مسئولية عن تفاقم ظاهرة تغي...

فى اجتماع اللجنة الوزارية للإنتاج .. استغلال الطاقات الفائضة بمصانع الانتاج الحربى لتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين اعلنت لجنة الانتاج فى اجتماعها امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وحضور 10 وزراء وعدد من المسئولين عن عدد من الاجراءات لزيادة الانتاج المحلى وتوفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة و...

لتدبير احتياجات المواطنين .. «3» مليارات جنيه لوزارات التموين والنقل والبترول اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 3.1مليار جنيه فى شهر يناير 2017 لوزارات النقل والبترول والتموين واتحاد الإذاعة والتليفزيون لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتيا...

ترامب يطيح برافضى تطبيق قرارات حظر اللاجئين .. وأوباما يؤيد المظاهرات .. العاهل الأردنى يبحث مصير «السفارة» فى واشنطن ويلتقى الرئيس الأمريكى غدا تصاعد الجدل والمصادمات بشأن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حظر دخول مواطنى سبع دول إسلامية إلى أراضى الولايات المتحدة، وذلك بعد إقالة القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكى لرفضها الالتزام ب...

المتمردون يهاجمون فرقاطة سعودية قبالة اليمن .. ومصرع اثنين من البحارة .. تقرير للأمم المتحدة: التحالف والحوثيون ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب فى مواجهة نادرة فى البحر بين الطرفين، هاجم المتمردون الحوثيون فرقاطة سعودية قبالة اليمن مما أسفر الى مقتل بحارين سعوديين واصابة ٣ اخرين بجروح، فى حين قتل أمير تنظيم القاعدة بلحج فى عملية أم...