الأثنين 18 من ربيع الآخر 1438 هــ 16 يناير 2017 | السنة 141 العدد 47523

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

كتاب الأهرام
الأعمدة
آراء حرة
مصر
فى اجتماع لاستعراض نتائج دراسات الجدوى الفنية والمالية لمشروعات النقل
رئ...
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30 مليار جنيه استثمارات المدينة فى 3سنوات
وفد برلمانى يتفقد مشروعات الاسكان الاجتماعى ومحاور الطرق فى6أكتوبر
يزيد إنتاجية الفدان إلى 8 أطنان
الإعلان الرسمى عن بدء تعميم زراعة الأرز بالتكثيف فى 175 ألف فدان بالبحيرة
رياضة
«صداع الإعلام» يثير غضب كوبر قبل مواجهة مالى غدا
المدرب الأرجنتينى يطالب...
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اليوم مصر تواجه البحرين فى مونديال فرنسا لكرة اليد
ظهور الكبار يتوالى فى الجابون :
«أسود الأطلسى»تبحث عن طلقة الانتصار أمام الكونغو الديمقراطية
الأفيال ترفض مفاجأت توجو .. وخبرة لو روا تفرض كلمتها
اقتصاد
بمشاركة 40 شركة و10 وزراء
ملتقى الأعمال المصرى ـ البيلاروسى ينطلق اليوم ...
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هيئة الاستثمار: تأسيس 91 مشروعا برأسمال 33.8 مليار جنيه لتنمية سيناء وحلايب وشلاتين
قابيل: تفاهم مصرى أردنى لتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية
غرفة صناعة المعلومات تطلق مبادرة لمساعدة الشركات لاستخدام الحوسبة
شباب وتعليم
«البوكليت».. يحارب الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
هل يستطيع أن يوا...
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د. جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب:
ندير حوارا مفتوحا حول قضايا التعليم العالى والبحث العلمى
مناقشة استقلال الجامعات واختيار القيادات والترقيات والرواتب والتمويل
تدريب وتأهيل القيادات الوسطى بالمعاهد القومية على أعمال سير الامتحانات
تسرب التلاميذ من المدارس.. وأزمة كفاءة النظام التعليمى
أخبار عربية و عالمية
«أردوغان» يلاحق مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بتهمة الخيانة
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الجيش السورى يستعيد منطقة إستراتيجية فى تدمر من قبضة «داعش»
روسيا تنتقد تجاهل المنظمات الإنسانية الدولية لـ «حلب» بعد تحريرها
فريق ترامب: التقارير حول لقاء الرئيس المنتخب وبوتين «محض خيال»
تحقيقات و تقارير خارجية
البرتغالى جونسالو ماتياس أستاذ القانون الدولى لـلاهرام:
الأمين العام الج...
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فى أمريكا .. دورات للسود للتعامل مع الشرطة
صورة وحكاية
فيلة إفريقيا وخطر الانقراض
حوادث
مقتل قيادى بتنظيم «بيت المقدس» فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالعريش
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التحقيق فى سقوط طفل داخل بئر مصعد بمول كبير فى المعادى
7 و 10 سنوات سجنا مشددا لمتهمى أحداث «المطرية والعجوزة»
ضبط 700 طن أرز حجبها تاجران عن الأسواق
المحافظات
مجمع حضارى لنقل سكان عشوائيات القبارى وكوم الملح بالإسكندرية
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افتتاح مشروعات تنموية بتكلفة 3 مليارات جنيه فى العيد القومى لأسوان
.. ومياه الصرف الصحى تغرق منازل «بركة الدماس» بالمحافظة
فى اتصال هاتفى «الطيب» يعزى أسرة «طالب الدقهلية» المتوفى
تراث و حضارة
سوريا الجميلة وحكايات النقش على الحجر
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المراة والطفل
قبل أن يصبح أطفالنا ضحايا
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«إتيكيت» مضغ اللبان
إذاعة وتليفزيون
«ماســبيرو» يــودع نجــوى أبــو النجــا
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متابعات
ذكرى فاتن حمامة وكارم محمود على «الشرق الأوسط»
دراما
تامر حبيب يواصل كِتابة «لا تطفئ الشمس»
شاشة وميكروفون
فنون جميلة
الفن للجميع
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إبداعات جديدة فى أعمال سهير عثمان
جولة مع فنان
جماليات الطبيعة فى «شجرة وأوراقها»
الاخيرة
كركديه.. موسيقى شرقية انطلقت من باريس
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٨ أفلام تتنافس على جوائز «جمعية الفيلم»
منظار القطامية يكتشف تغير 6 نجوم ..و إنشاء مرصد فلكى جديد
الكلبة «كيلسى» أنقذت حياة صاحبها من الموت
بريد الاهرام
تقرير «بريد الأهرام» عن عام الألم والأمل والعبور إلى المستقبل [3]
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الأصابع الخفية
الأستاذ المتفرغ
حديث الصور
قصر البارون عمارة آسيوية بأنامل فرنسية
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