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السبت
7 من جمادي الاولى 1438 هــ 4 فبراير 2017 | السنة 141 العدد 47542
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رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
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الـرئــيس يــزور الكليـة الحـربيـة فجــرا
السيسى للطلبة: تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية الأصيلة
قام الرئيس عبدالفتاح السيسى فجر أمس بزيارة مفاجئة إلى الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، للاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التى ...
وزير الدفاع : القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة
أشاد الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالجهد الذى يبذله رجال حرس الحدود فى التصدى بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تسته...
النمنم خلال مهرجان الجنادرية بالرياض :الملك سلمان يُكن حبا وتقديرا لمصر وشعبها
وزير الإعلام السعودى: المهرجان يرد على المشككين فى قوة العلاقات المصرية السعودية
أكد وزير الثقافة حلمى النمنم أن المشاركة الثقافية المصرية بمهرجان التراث والثقافة بالجاندرية انعكست بالإيجاب على العلاقات بين مصر والسعودية، ونقلت للمواطن السعودى كنوز التراث المصرى العريق م...
وزيرة الاستثمار: بدء برنامج الطروحات بطلب قيد بنك القاهرة بالبورصة
بدأت اولى خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الذى يتضمن طرح جزء من اسهم الشركات العامة بالبورصة المصرية وبعض البورصات الدولية، حيث قدم بنك القاهرة طلبا للبورصة المصرية بقيد اسهمه تمهيدا للطرح خلال ...
الليلة المنتخب يضع اللمسات الأخيرة قبل «مصارعة الأسود» غدا
كوبر يذاكر أسلوب الكاميرون عن قرب .. وكابوس الماضى يزعجه
يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم استعدادته اليوم لمباراته المرتقبة فى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر اقامتها غدا أمام الكاميرون على استاد لاميتى بالعاصمة الجابونية ليبرفيل وهو ا...
البيت الأبيض: توسيع المستوطنات لن يكون عاملا مساعدا للسلام
أعلن البيت الأبيض أمس الأول أن بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة «قد لا يكون عاملا مساعدا»، لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد موقف رسمى حيال هذا ا...
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الرئيس ينصف الصعيد.. والشباب ينتظر المحليات
والدة الحضرى لـ«الأهرام»: أنتظر عودته مع زملائه بالكأس لإسعاد المصريين
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انقطاع المياه بالجيزة يكشف غياب التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة
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زغرودة حلوة.. لأولاد بلدنا..
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من الذى يعارض ترامب؟
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إفاقة أم صراخ؟
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محمد أمين المصري
أخطاء عبد العال وسحر نصر!
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عبد العظيم الباسل
حنفى مذنب أم برىء؟!
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عبدالفتاح إبراهيم
الفاتورة المؤجلة (2)
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فرحة المنتخب ..وهموم المصريين!!
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رأفت أمين
روح الفريق
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الكاميرون تنفض غبار«العقدة» عن لاعبيها قبل المواجهة
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الليلة فى التاسعة مساء لقاء «الترضية» بين غانا وبوركينا فاسو على برونزية إفريقيا
أربع رحلات لمؤازرة المنتخب فى النهائى الإفريقى
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مدبولى فى جولة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة..الانتهاء من شبكات المياه وا...
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التعليم تحذر المدارس الخاصة واللغات من التلاعب بالمصروفات
كتاب أثار ضجة بالمعرض
«التحالف الغادر بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة»
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سيد حجاب
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210
اقتصاد
بعثة صندوق النقد الدولى تبدأ اجتماعاتها بالقاهرة لتقييم أداء الاقتصاد
0
210
توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية ـ اللبنانية
التصديرى للأثاث: طلبات من روسيا وإفريقيا لاستيراد منتجاتنا.. وزيادة صادراتنا 20%
«المستلزمات الطبية» تطالب الصحة بتطبيق قرار تحسين أسعار المناقصات
أخبار عربية و عالمية
قمة مالطا تنتقد مرسوم «ترامب» بشأن الهجرة
أستراليا: اتفاق إعادة توطين ا...
0
315
مع حلول ذكرى استشهاد شكرى بلعيد
تجدد المظاهرات ضد عودة الإرهابيين لتونس
مجهول يهاجم شرطيا بسكين أمام متحف اللوفر صائحا «الله أكبر»
ارتفاع التضخم فى تركيا ..و ٩ أبريل الموعد المتوقع للاستفتاء على تعديلات «أردوغان»
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الشيطان يلوث أرض الفيروز
المصادفة تضبط هاربا من الإعدام
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كندا تراجع موقفها من المهاجرين بعد حادث المسجد
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رئيس الأكاديمية الصينية للدراسات العربية لـ«الأهرام»: الصين بحاجة لمساعدة مصرية فى مكافحة الإرهاب
دينج لونج المتخصص في دراسة الإسلام
السياسى الهوية الوطنية للصينى المسلم يجب أن تأتى فى المقام الأول
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متابعات
السيسى يطمئن على مستوى تدريبات طلبة الكلية الحربية فى زيارة مفاجئة فجرا
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منظمو الرحلات يتعهدون بزيادة عدد السائحين الأوكرانيين إلى مليون
المراة والطفل
بعد تفاقم ظاهرة الطلاق..الاختيار السليم هو الحل
0
189
بدء قبول دفعة جديدة فى جامعة الطفل
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«التنورة المصرية» تصنع البهجة فى «سوراجكوند» الدولى
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147
165 عاما على ميلاد سلامة حجازى.. رائد المسرح الغنائى
شرم الشيخ السينمائى يهدى دورته لـ «القليوبى»
أنجلينا جولى: قرار ترامب بشأن اللاجئين «لعب بالنار»
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«أديب» و«الشهد والدموع» على ماسبيرو زمان
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الإذاعة تواصل بث رسائل يومية من معرض الكتاب
طارق لطفى يبدأ تصوير «بين عالمين»
بسرعة
WhatsApp
معرض سيارات ينصب على العملاء ويتهرب من الضرائب
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378
لماذا يدفع المصريون الرسوم الدراسية بالدولار؟
25 ألفا زيادة فى مصروفات التلميذ بمدرسة «القرية الذكية»
إلى والد «سجدة»..مطلوب حضورك لتسلم تبرعات أهل الخير
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بريد السبت يكتبه: أحـمد البرى
فن الحياة السعيدة
0
189
..ورحل فارس جديد
خارج السيطرة
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فنون الأسبوع
عازف أوبوا مصرى يعزف فى فنلندا
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294
«5 رقص» أسبوع احتفالى بالقاهرة
أمنيات النقاد لسينما العام الجديد
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أوراق دبلوماسيه
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قضايا فكرية
سينما
بريد الجمعة
صناع التحدى
دنيا الثقافة
البيئة
مركز الدراسات
بانوراما الاسكندرية
شاشة الأسبوع
ذاكرة الأهرام
تيارات عربية
قضايا عسكرية
الجمعة الرياضى
عالم المطارات
نهر الخير
آخر الاسبوع
ستاد الجمعة
مع القانون
ملف خاص
الأحد الأقتصادي
مال و أعمال
ثقافة شعبية
ثقافة عربية و عالمية
تراث و حضارة
أدب
مسرح
فنون جميلة
صوت الموسيقى
WhatsApp
دوار الصراحة
ثقافة إفريقية
إبداع
بين الناس
متابعات
اهتمامات الناس
ندوة
فنون الأسبوع
الاسبوع العالمى
مجتمع الشركات
الصالون الثقافى
ملحق الجمعة
القصة
الحوار
مرايا
بر مصر
المرأة والطفل
كتاب
مقالات الجمعة
ضيف العدد
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عيون الكاميرا
اقرأ باسم ربك
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