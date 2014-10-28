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الأربعاء
4 من جمادي الاولى 1438 هــ 1 فبراير 2017 | السنة 141 العدد 47539
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رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
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إفريقيا تدفع الثمن غاليًا بسبب تغيرات المناخ .. السيسى والبشير يدشنان مرحلة جديدة فى العلاقات المصرية ــ السودانية
فى اليوم الثانى والختامى لقمة زعماء دول الاتحاد الإفريقي، التى عقدت فى إثيوبيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، أنه على الرغم من أن إفريقيا تعد أقل قارات العالم مسئولية عن تفاقم ظاهرة تغي...
فى اجتماع اللجنة الوزارية للإنتاج .. استغلال الطاقات الفائضة بمصانع الانتاج الحربى لتوفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين
اعلنت لجنة الانتاج فى اجتماعها امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وحضور 10 وزراء وعدد من المسئولين عن عدد من الاجراءات لزيادة الانتاج المحلى وتوفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة و...
لتدبير احتياجات المواطنين .. «3» مليارات جنيه لوزارات التموين والنقل والبترول
اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 3.1مليار جنيه فى شهر يناير 2017 لوزارات النقل والبترول والتموين واتحاد الإذاعة والتليفزيون لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتيا...
ترامب يطيح برافضى تطبيق قرارات حظر اللاجئين .. وأوباما يؤيد المظاهرات .. العاهل الأردنى يبحث مصير «السفارة» فى واشنطن ويلتقى الرئيس الأمريكى غدا
تصاعد الجدل والمصادمات بشأن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حظر دخول مواطنى سبع دول إسلامية إلى أراضى الولايات المتحدة، وذلك بعد إقالة القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكى لرفضها الالتزام ب...
المتمردون يهاجمون فرقاطة سعودية قبالة اليمن .. ومصرع اثنين من البحارة .. تقرير للأمم المتحدة: التحالف والحوثيون ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب
فى مواجهة نادرة فى البحر بين الطرفين، هاجم المتمردون الحوثيون فرقاطة سعودية قبالة اليمن مما أسفر الى مقتل بحارين سعوديين واصابة ٣ اخرين بجروح، فى حين قتل أمير تنظيم القاعدة بلحج فى عملية أم...
المنتخب الوطني على أبواب عرش الكرة الأفريقية .. الليلة الفراعنة فى مواجهة صعبة مع بوركينا فاسو فى قبل نهائى كأس الأمم
فى ليبرافيل العاصمة الجابونية، سيكون المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على موعد مع أهم مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة بوركينا فاسو فى مباراة الدور قبل النهائى للبطولة، على ملعب است...
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وماذا بعد..؟
ما يجب قراءته فى الحوار مع الرئيس!
مفاتيح مصير البلاد
بعد نقلها لمستشفى دار الشفاء بالقاهرة
سيدة أسوان: شكرا للرئيس على رعايتى وإنصافى
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شارك برأيك .. دمج حقائب فى التعديل الوزارى المرتقب
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بروتوكول للتوسع فى «تكافل وكرامة»
غادة والى: 1٫2 مليون سيدة تستفيد من مساعدات برنامجى تكافل وكرامة
525
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مهرجان أسوان السينمائى يفتتح عام المرأة
1113
1
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كتاب الأهرام
عبد الفتاح الجبالي
حكاية 32 مليارا والدقة فى الأخبار
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أحمد عبدالمعطى حجازى
الانتماء لثورة يناير حق وواجب
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د.نوال السعداوى
أنتِ طالق يا دكتورة
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د.سمير بانوب
كيف تنجح الوزارة التاسعة بعد الثورة؟
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د. فوزى فهمى
وجوه الشر!
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سمير الشحات
قراءة فى «ماتش كورة».. !
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ماجدة الجندى
شعب .. وحكومة .. ومجلس !
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عماد رحيم
لماذا تدهور التعليم؟!
2079
هـانى عسل
قطار ترامب يدهس «أرامل» أوباما!
945
محمد شعير
هؤلاء يجددون الخطاب الدينى
1260
رأى الاهرام
الاستفادة من المخلفات
525
الأعمدة
فاروق جويدة
أمريكا تخسر الكثير
1911
مكرم محمد أحمد
حفتر والسراج..متى يلتقيان؟!
1092
مرسى عطا الله
دولة أم شبه دولة!
3592
د.أسامة الغزالى حرب
بوركينا فاسو !
1323
أحمد عبد التواب
عجز الدولة أمام بلطجة المتطرفين..
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د. عمرو عبد السميع
موكب السلطان أردوغان
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د. وحيد عبدالمجيد
التظاهر .. والمحكمتان
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جمــال زايــدة
نحن و ترامب
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ابراهيم سنجاب
جمعة من أجل سيناء
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أسماء الحسينى
المغرب يعود إفريقيا
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أشرف مفيد
اعتبارات الأمن القومى !!
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شـريف عابدين
غرائب وطرائف المصريين !
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خالد عز الدين
الهجوم على الننى طبيعي
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آراء حرة
عادل صبري
مفاجأة اليهود!
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أشرف صادق
سيد حجاب
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طارق الشيخ
ما بعد معجزة المصريين يوم 25
1325
فاطمة عمارة
عشرة ولا مواقف؟
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علا السعدنى
إعدام "واإسلاماه" تحت قبة البرلمان
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نهى الشرنوبي
غنية في الموارد ولكنها فقيرة ؟!
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مى إسماعيل
مولد يا تاكسي.. وصاحبه سايق (2)
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عماد الدين صابر
جرأة أم وقاحة ؟!
840
ابراهيم النجار
ترامب وموقعة "السفارة"
651
رياضة
كوبر محور اهتمام القارة السمراء
0
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الكاف يرفض طلب الفراعنة
«ايفونا» يزور معسكر المنتخب ويداعب لاعبى الأهلى
حدث فى المؤتمر الفنى للمباراة
ملف خاص
أمام القمة الإفريقية فى أديس أبابا
السيسى يحذر من تأثير إجراءات مكافحة ت...
0
588
..وخلال رئاسته اجتماع لجنة الرؤساء المعنية بالمناخ
السيسى : مصر ملتزمة بدفع المبادرتين الإفريقيتين للتكيف المناخى والطاقة المتجددة..تقديم جميع الخبرات الفنية لدعم التنمية المستدامة فى القارة
فى بيان مشترك عقب لقائهما
السيسى يبحث مع نظيره التنزانى سبل مكافحة الإرهاب والفساد
فى بيان مشترك عقب لقائهما
السيسى والبشير يؤكدان وحدة المقاصد والأهداف المرتبطة بالأمن القومى للبلدين
حوادث
عفو رئاسى عن 167 سجيناً بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير
1
652
القبض على 11من المحرضين على العنف على شبكة الإنترنت
المشدد من 7 إلى 10 أعوام لـ3 متهمين فى أحداث ماسبيرو
موظف يقود عصابة لسرقة 688 ألف جنيه من أموال شركته
ملفات الاهرام
«أبوالمعاطى أبو النجا» فى «شخصيات لها تاريخ»
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504
«التصوف النفسى» فى «كاتب وكتاب»
مناقشة «بيت السنارى» على المقهى الثقافى
«القربان البديل».. وقتل القاتل زمزيا
مصر
صبحى يلتقى وفد معهد الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية الأمريكى
0
504
وزيرة الهجرة ووفد الجاليات المصرية يزورون مصابى العمليات العسكرية
مدبولى خلال افتتاحه محطات للمياه بالقليوبية والقناطر الخيرية :توصيل خدمات المياه والصرف الصحى للقرى داخل الحيز العمرانى فقط
29 مليار جنيه لشبكات نقل الكهرباء و9 محولات جديدة
المشهد السياسي
رئيس مجلس النواب أمام المؤتمر الدولى لمكافحة الإرهاب: لابد من وضع تعريف دول...
1
588
الإعلام الأجنبى يتجاهل خطوات مصر الجادة فى الإصلاح ومحاربة الإرهاب
61 طلب إحاطة بالبرلمان حول فواتير الكهرباء.. وأموال التأمينات
انشقاقات فى صفوف الجماعة الإرهابية.. اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا يعلن انفصاله عن التنظيم الدولى
أخبار عربية و عالمية
مقتل ٣٩ إرهابيا من «داعش» فى معارك بصلاح الدين وانتهاء الاستعدادات لتحرير غ...
1
1073
ردا على مبادرة «المناطق الآمنة» الأمريكية..
دمشق تحذر من أى محاولة لانتهاك سيادتها والتحرك دون تنسيق معها
جولة خليجية لأبو الغيط..
بدء أعمال المنتدى العربى الروسى اليوم بالامارات
مسلحون يقتحمون مقر وزارة المالية بطرابلس ويخطفون أحد مديريها
اقتصاد
الرقابة المالية: 21 مليار جنيه أقساط التأمين حتى نوفمبر 2016
0
546
مصيلحى: زيادة معدلات الإنتاج المحلى من السكر إلى 7 آلاف طن يوميا
حماية المستهلك: ضبط كمية من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى
فرصة كبيرة للتعاون الاقتصادى مع الاتحاد الأوروبى
المحافظات
فتيات الصعيد .. نماذج مشرقة وقدرات واعدة
إيمان طلعت.. مدربة لتمكين الشبا...
0
1218
«وردة» ابنة قنا: حديثى أمام الرئيس كان دون ترتيب والمحافظ شجعنى
سينما
ترامب.. بطل حفل الأوسكار 2017
0
651
«القرموطى فى أرض النار» سخرية من التنظيمات الإسلامية
اليوم انطلاق أسبوع الفيلم المغربى بالقاهرة
المراة والطفل
احذرى تأثير الإعلانات على طفلك
0
462
انتقى الأفضل فى المفروشات
تحقيقات
تاريخها يمتد لمئات السنين
خيول «الزهراء».. كنوز مهددة
0
1008
إذاعة وتليفزيون
مبتكر مصر الأول الذى كرمه الرئيس السيسى فى مؤتمر أسوان .. اكتشفه «القاهرة ت...
2
1911
أم كلثوم والمهندس وصلاح ذوالفقار فى دراما الإذاعة طوال فبراير
..وممدوح عبد العليم وإلهام شاهين وجمال سليمان نجوم نايل دراما
شاشة وميكروفون
الاخيرة
تجمع سياسى ثقافى فنى .. فى حب شاعر «الشعب»
0
714
مصر ضيف شرف معرض «سوراجكوند ميلا» بالهند
ورشة حكى بـ«علاء الدين»
أخبار الصباح
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أهم الأخبار
مدبولى: لامياه ولاصرف صحى خارج الحيز العمرانى
الليلة ..مصر وبوركينا فاسو فى مباراة المصير
مباحثات مصرية ـ عراقية حول استيراد البترول
بروتوكول للتوسع فى «تكافل وكرامة»
ضبط 11 من المحرضين على العنف عبر الإنترنت
ترامب يقيل معارضى قرارات الهجرة
العاهل الأردنى يلتقى ترامب غدا بواشنطن
وماذا بعد..؟
ما يجب قراءته فى الحوار مع الرئيس!
مفاتيح مصير البلاد
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ملفات الاهرام
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الابواب الاسبوعية
سياحة وسفر
عيد ميلاد الأستاذ
شباب وتعليم
طب وعلوم
أوراق دبلوماسيه
كتب
قضايا فكرية
سينما
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