الأحد 3 من ربيع الآخر 1438 هــ 1 يناير 2017 | السنة 141 العدد 47508

رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

كتاب الأهرام
الأعمدة
مصر
بتكلفة 250 مليون جنيه..وزير الصحة يفتتح أعمال التطوير بمستشفى أورام الإسماع...
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حل مشكلات المياه والصرف العالقة بالمدن الجديدة:الإسكان ترد على مطالب خاسرى قرعة أراضى بدر وأكتوبر قريبا
الأوقاف تتجه إلى السياحة من بوابة « المانسترلى »
250ألف جنيه للفائز من الشباب ومنحها فى 23 سبتمبر سنويا.. بدء التقدم لجائزتى «هيكل» فى الخبر والتحقيق الاستقصائى
رياضة
خلال اجتماع ثنائى بين طاهر والبدر ى
الأهلى يستقر على التجديد لمتعب وغالى...
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حلمى يعد بلقبى السوبر والدورى .. ورحيل صلاح لحرس الحدود
سموحة يفسخ تعاقد طولان بسبب إقترابه من القلعة البيضاء
رئيس اتحاد الكاراتيه : مصر فى المربع الذهبى عالميا
حوادث
المؤبد والسجن المشدد لـ119 متهما فى إعادة محاكمتهم بأحداث الظاهر وقسم مدينة...
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قطار الصعيد يدهس سيارة ميكروباص أمام العياط
قرية «الطيبة» تودع شهيد الإرهاب بالعريش
إحالة 6 مسئولين وصاحب عقار المنصورة المنهار إلى النيابة
المحافظات
بحضور ممثلى الأزهر والكنيسة
إنهاء خصومه ثأرية بين أقباط فى مقر عائلة مسل...
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مصالحة بين البياضية ونجع بدران بالأقصر
مدير أمن قنا يتفقد أعمال تأمين الكنائس
متابعة تأمين الكنائس بالفيوم
متابعات
الملا : نقلة نوعية فى إنتاج الغاز الطبيعى
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فى مناقشة البرلمان اتفاقية تيران وصنافير
أبو شقة: المناقشة ستكون وفقا للدستور..كمال عامر: البرلمان سيراعى مصلحة مصر وشعبها
وزير النقل: 196 مليار جنيه لإنشاء وتجديد 3300 كيلومتر
الخلافات تصل الذروة فى «المصريين الأحرار» بعد انقلاب خليل على ساويرس
اقتصاد
قابيل : طرح 10 ملايين متر أراض صناعية
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التموين :إجراءات لضبط الأسواق وتحرير 10 آلاف مخالفة خلال أسبوعين
فى منتدى البحوث الاقتصادية بمراكش:
فصل رأس المال عن السلطة الطريق الأمثل للقضاء على «المحسوبية»
هيئة الاستثمار: 20 مليون جنيه لدعم الشركات الناشئه
الأحد الأقتصادي
بنك مصر يوقع بروتوكولا مع هيئة التنمية الصناعية
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فروق العملة .. قسمة الغرماء !
29 مليون جنيه تبرعات الأهلى المصرى وموظفيه وجمعيته الخيرية خلال عامين
بروتوكول تعاون بين « الأهلى المصري« و«التنمية الصناعية» لتمويل مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»
أخبار عربية و عالمية
إصابة ٩ فلسطينيين فى اشتباكات بين أنصار أبو مازن ودحلان بغزة
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مقتل وإصابة ٨٠ فى تفجير انتحارى مزدوج وسط بغداد
مجلس الأمن يوافق على وقف إطلاق النار فى سوريا
المعارضة تهدد بإلغاء الهدنة ردا على أى انتهاكات
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع سعودية على الحدود مع اليمن
ثقافة عربية و عالمية
خالد الوغلانى رئيس معهد تونس للترجمة لـ «الأهرام» :موسوعة جديدة عن الإسلام ...
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شعراء لبنان على مسرح مكتبة مصر الجديدة
الناقد التركى محمد حقى : تورط الدين فى شئون الدولة يضر بها
تيارات عربية
خميس الجهيناوى وزير خارجية تونس لـ الاهرام
تنسيق مصرى تونسى قوى لإيجاد ح...
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الموقف الأخير تجاه الاستيطان
صحوة ضمير أمريكية أم تصفية حسابات؟
مصر وجيبوتى.. نقلة جديدة فى العلاقات الثنائية
إذاعة وتليفزيون
عرض «مدرسة الحب» لكاظم الساهر من اليوم
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هيكل يناقش مراجعة خطط تأمين مدينة الإنتاج مع قيادات الشرطة
«ست الحسن» و«شلبى فوق السحاب» على شبكات الإذاعة
بسرعة
طب وعلوم
2017 عام التحديات والقوانين المنتظرة
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بمناسبة احتفالاته بالعيد الستين على إنشائه..مركز جديد لإنتاج الخلايا الشمسية «بالقومى للبحوث»
المركز فى سطور
المراة والطفل
حبى ذاتك فى العام الجديد
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معطف الكاب لشتاء دافىء
تحقيقات
لمواجهة الصعاب
الدولة ترفع «راية» التحدى
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مزلقان العياط .. طريق مفتوح «للموت»
الاخيرة
«توقعات الطاقة» للعام الجديد .. انتعاش الاقتصاد.. وإزدهار إليسا وشيرين.. وص...
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شبرا وذكريات الزمن الجميل فى معرض
دماء جديدة فى مسرح الدولة
فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام ٢٠١٧
بريد الاهرام
بريد الاهرام اشراف : احمد البرى
الأسئلة الإجبارية!
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