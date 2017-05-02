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الأثنين
9 من جمادي الاولى 1438 هــ 6 فبراير 2017 | السنة 141 العدد 47544
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رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
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ارتفاع دعم الكهرباء من 30 إلى 65 مليار جنيه سنويا
السيسى: ضرورة تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة مواصلة الأداء المتميز لقطاع الكهرباء، وتطويره بشكل مستمر، ليلبى احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، وبحيث يشعر المواطنون بتحسن ملحوظ فى الخدمة الم...
وزير الإسكان خلال اجتماعه برئيس الجهاز المركزى للتعمير :
إنشاء 1000 وحدة لأهالى النوبة بوادى كركر و294 بيتا بدويا بسيناء والإسماعيلية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال اجتماعه مع اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير الموقف التنفيذى لمشروعات الجهاز التنموية والخدمية،
أمريكا تستعد لاستقبال المهاجرين اليوم بعد رفض استئناف البيت الأبيض
تستعد الولايات المتحدة اليوم لاستئناف استقبال المهاجرين من ٦ دول عربية وإيران بعد رفض محكمة الاستئناف الأمريكية طلب وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذى فرضه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الم...
فى حادث «أتوبيس الصيدلة»
النيابة تأمر بتشكيل لجنة فنية لفحص أجهزة الفرامل الخاصة بالحافلة
أمرت النيابة العامة بجنوب سيناء بإشراف المستشار خالد عيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب سيناء بتشكيل لجنة فنية مكبرة من كبار مهندسى جنوب سيناء وشركات النقل العاملة بالمحافظة وعدد من الفني...
المنتخب يفشل فى انتزاع كأس «الأميرة السمراء» من الكاميرون
الأسود تتخلص من العقدة المصرية و تفوز بالنهائى 2/1 و تنتزع اللقب الإفريقى
فشل المنتخب المصري في انتزاع كأس الأميرة السمراء الإفريقية أو الكأس الإفريقية رقم 31 بعدما لقي هزيمة غير متوقعة أمام منتخب الأسود الذي تغلب عليه بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور النهائي للبطول...
«كوبر» فى لحظة استراحة مع الجادريان بعد «ماراثون الجابون» الشاق: مصر تستحق الفخر بأبنائها .. وموعدنا روسيا 2018
«الحضرى» ظهر فى اللحظات الصعبة.. والتواضع سمة «جيل صلاح»
مع اسدال الستار على فعاليات النسخة رقم 31 لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مساء أمس .. تنفس المدير الفنى الأرجنتينى لمنتخب مصر هيكتور كوبر الصعداء، فحجم الضغوط التى تعرض لها سواء قبل البطولة ...
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الرئيس ينصف الصعيد.. والشباب ينتظر المحليات
وزير التموين: الانتهاء من المرحلة الأولى لتنقية البطاقات وحذف 1.2 مليون فرد
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الحياة تعود للجنوب
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فرح شعبى بمليون جنيه!
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الأزهر يقر وقوع الطلاق الشفوى.. والتوثيق يحفظ الحقوق
168
0
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عزت ابراهيم
خلطة «فوكوياما» و«هنتنجتون»!
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محمد إبراهيم الدسوقي
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د. حسن أبو طالب
الهجوم على اللوفر ومحاولات توريط مصر
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د. جلال أمين
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قلق فى الجهاز الفنى للأهلى من إجهاد اللاعبين الدوليين قبل مواجهة السوبر
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الزمالك يسابق الزمن لتجهيز «حفنى» لمواجهة السوبر المحلى
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المحافظات
رصف طرق غرب الإسكندرية بعد إهمالها 8 سنوات
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الوادى الجديد تجنى ثمار مؤتمر الشباب بأسوان..تخصيص 207 ملايين جنيه لمشروعات الصرف والإسكان
جامعة كفرالشيخ تكرم مجموعة من المخترعين الصغار
عودة الحياة إلى بيوت الشباب بالسويس
أخبار عربية و عالمية
لندن وباريس تنتفضان بالاحتجاجات ضد الحظر الأمريكى
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ترامب لـ «فوكس نيوز»: لسنا أبرياء..وأحترم بوتين
مقتل ١٢ عراقيا فى قصف «داعش» لشرقى الموصل
المستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للأقصى
مصر
استرداد أراضى الدولة: إجراءات عاجلة لرفع كفاءة هيئة التعمير
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وزير التعليم: تحصيل المصروفات الدراسية إلكترونيا
تعاون مصرى - بيلاروسى لتصنيع مركبات النقل الثقيل
بدء تدريب 81 مدرسا لاختيار 50 للعمل بالإمارات
حوادث
بدء التحقيقات مع المصرى المشتبه به فى حادثة «اللوفر»
والد عبد الله الحما...
0
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طالب جامعى يقتل والده لسرقته
ضبط 50 طن سكر داخل مخزن «إخوانى» بالقليوبية
شخصان يستوليا على 4 أطنان سكر و 2000 عبوة زيت مدعم
ملفات الاهرام
«سيكولوجية الديمقراطية» فى «كاتب وكتاب»
0
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«الفولكلور وثقافة المستقبل» فى «صلاح عبد الصبور»
مناقشة الرواية الروسية «زمن النساء» فى «ضيف الشرف»
«الشخصية المصرية» فى «سلامة موسى»
اقتصاد
وزيرا الاستثمار والبترول يفتتحان مجمع الخدمات بسوهاج
0
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قابيل: الانتهاء من إستراتيجية الصادرات لإفريقيا خلال 3 سنوات
نصر: الإعداد للجنة المشتركة مع إندونيسيا العام الحالى
غرفة القاهرة تناقش زيادة التجارة مع كوريا
بريد الاهرام
إشراف : أحمد البرى
نحو المستقبل
0
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الأستاذ والتلميذ
شكرا على الحضور
لعلهم يفقهون
تحقيقات و تقارير خارجية
أوربان يستعيد «وهج شعاراته» مع بوتين وترامب
0
84
سمير تكلا مؤسس الجمعية المصرية فى البرلمان البريطانى
الجماعات الدينية لا يمكن أن تحكم دولة مدنية
تركيا «العالقة» فى سوريا تستنجد بـ «ترامب »
صورة وحكاية
الضباب الدخانى..موت بطيء يهدد أطفال الهند
شباب وتعليم
المغالاة فى زيادة المصروفات الدراسية.. أزمة مستمرة
أولياء الأمور يتساءلو...
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فى تقرير جديد لليونسكو حول العنف فى المدارس
34% من الطلاب بين 11 و 13 عاما يتعرضون للمضايقات شهريا و 8% بصورة يومية
جامعة الفيوم تنظم حدثا عالميا بشرم الشيخ لتنشيط السياحة
مؤتمر دولى يناقش 120 بحثا ومهرجانا فرعونيا وورش عمل
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إذاعة وتليفزيون
متابعات عيد ميلاد فاروق جويدة وشادية على «صوت العرب»
0
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نادية لطفى لـ «الأهرام»: المنتخب زرع فينا روح التفاؤل والأمل.. وتابعت المباريات من المستشفى
و«حلمنا واحد» أغنية للمنتخب والقنوات فى استقباله بالمطار
بدء تصوير «اللهم إنى صائم» بمدينة الإنتاج
الاخيرة
فى معرض «سوراجكوند» الدولى
المعروضات المصرية عهدة ولا يجوز بيعها!
0
42
«الكاثوليكى» يكرم نجوم الفن
أبو عوف وإسعاد يونس يرأسان ملتقى «أولادنا»
غدا.. معرض ومسابقة « المصورين الصحفيين»
فنون جميلة
«سـكون» فى الزمــالك
0
42
صراعات نفسية فى منحوتات سارة قاسم
البناء بالفن
أخبار فنيـة
المراة والطفل
العامية الفصيحة هى اللغة الأنسب فى الكتابة للطفل
0
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مكتبة للمساحات الصغيرة
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سياسيون: إنشاء مناطق تكنولوجية يدفع عملية التنمية
لجنة القيم بالبرلمان تبدأ التحقيق مع السادات
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بعد عدة جلسات : وزير الصحة يوافق على طلبات نقابة الصيادلة
الرئيس ينصف الصعيد.. والشباب ينتظر المحليات
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أخبار عربية و عالمية
تحقيقات
قضايا واراء
اقتصاد
رياضة
حوادث
المراة والطفل
إذاعة وتليفزيون
الاعمدة
آراء حرة
مجلس النواب
حديث الصور
ملفات الاهرام
بريد الاهرام
حوارات
الاخيرة
تحقيقات و تقارير خارجية
الابواب الاسبوعية
سياحة وسفر
عيد ميلاد الأستاذ
شباب وتعليم
طب وعلوم
أوراق دبلوماسيه
كتب
قضايا فكرية
سينما
بريد الجمعة
صناع التحدى
دنيا الثقافة
البيئة
مركز الدراسات
بانوراما الاسكندرية
شاشة الأسبوع
ذاكرة الأهرام
تيارات عربية
قضايا عسكرية
الجمعة الرياضى
عالم المطارات
نهر الخير
آخر الاسبوع
ستاد الجمعة
مع القانون
ملف خاص
الأحد الأقتصادي
مال و أعمال
ثقافة شعبية
ثقافة عربية و عالمية
تراث و حضارة
أدب
مسرح
فنون جميلة
صوت الموسيقى
WhatsApp
دوار الصراحة
ثقافة إفريقية
إبداع
بين الناس
متابعات
اهتمامات الناس
ندوة
فنون الأسبوع
الاسبوع العالمى
مجتمع الشركات
الصالون الثقافى
ملحق الجمعة
القصة
الحوار
مرايا
بر مصر
المرأة والطفل
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