الأمور المستعجلة تؤيد وقف حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة 12 أمس بتأييد حكم اول درجة ورفض الاستئناف عليه الذى قضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودي...

حجازي يلتقي أعضاء من مجلس النواب الليبي استكمالا للجهود الرامية لتسوية الخلافات الناشئة بين الفرقاء في ليبيا‏,‏ اجتمع بعض أعضاء مجلس النواب الليبي في إطار دعوة من الفريق محمود حجازي رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي في مصر...

اليوم بدء التشغيل التجريبى للكارت الذكى لتموين السيارات بالوقود أكد حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، أن التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من تطبيق منظومة الكارت الذكى لتموين السيارات بالوقود، سيبدأ اعتبارا من اليوم، وبدون تحديد أى كميات،...