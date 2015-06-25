السيسى فى أديس أبابا للمشاركة بالقمة الإفريقية

مصر تستعرض جهودها لمواجهة التغير المناخى والاستثمار فى الشباب وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى اجتماعات القمة الإفريقية الثامنة والعشرين، التى تنطلق اليوم بحضور نحو 37 من قادة القارة الإفريقية، تحت شعار «تسخير ال...

"الوزراء" يستعرض إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس فى مؤتمر الشباب

الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المثلث الذهبى بالصعيد ... ومتابعة المشروعات الخدمية بالقاهرة استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل، إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام فعاليات مؤتمر الشباب الثانى الذى عقد بأسوان يومى 27 و 28 يناير الجاري،...

«حماية الأمة» يشعل غضب العالم وفوضى بالمطارات

ترامب يدافع عن القرار.. وقاضية فيدرالية توقفه مؤقتا.. و دعوات لمظاهرات أمريكية أثار قرار «حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب» الذى وقعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة الماضية، حالة من الغضب سواء داخل الولايات المتحدة وفى العالم، وذلك بعد قيام عدد من المطارات بتنف...

إخلاء سبيل خالد يوسف فى واقعة ضبطه بأقراص مخدرة أمر المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة بإخلاء سبيل المخرج خالد يوسف بالضمان الشخصى على ذمة التحقيق فى واقعة ضبط سلطات الأمن بمطار القاهرة أمس 10 شرائط من أقراص زان...