تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة

الرئيس: رفع كفاءة الشبكة القومية لنقل البترول ..وتخفيض النفقات وترشيد الاستهلاك أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية، واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة،

خلال استقباله وفدا من البرلمان الكندى

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون الثنائى مع كندا فى مختلف المجالات استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس وفداً برلمانياً كندياً يضم أعضاء بمجلسى الشيوخ والعموم الكنديين، وذلك برئاسة روبرت أوليفانت رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس العموم، فى حضور سفير كندا بالقاهر...