الأحد 24 من ربيع الآخر 1438 هــ 22 يناير 2017 | السنة 141 العدد 47529

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أحمد السيد النجار

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محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

كتاب الأهرام
الأعمدة
رياضة
الأهلى ينهى أزمة عمرو بركات.. واللاعب يظهر للمرة الأولى بالنادى اليوم
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المنتخب العسكرى يلتقط أنفاسه بعد سلسلة مباريات مضغوطة فى كأس العالم بعمان
فهود الجابون تتحدى أسود الكاميرون فى لقاء «الفرصة الأخيرة»
باسم مرسى يجدد للزمالك موسمين ويلتحق بمعسكر الفريق ب ٦ أكتوبر
مصر
إطلاق حملة الفحص الشامل لفيروس « سى » من المنيا..والعلاج مجانا
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بتكلفة 803 ملايين جنيه لخدمة 1.2 مليون نسمة
تنفيذ 12 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية وبورسعيد
بمناسبة العيد الـ 65 شكر وتقدير للرئيس من هيئة الشرطة
نصار : تمويل جامعة القاهرة ذاتيا خلال عامين بعد استرداد أوقافها
اقتصاد
رئيس «القابضة» للتأمين لـ «الأهرام» : لدينا وفرة تتجاوز 800 مليون دولار
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فى ختام مباحثات منتدى دافوس
شركات عالمية ترغب فى زيادة استثماراتها بمصر
الانتهاء من استراتيجية تنمية الصادرات المصرية لإفريقيا 2020
مجلة الشباب تنظم مؤتمرها الأول لدعم المشروعات الصغيرة
أخبار عربية و عالمية
خلال زيارته بيروت
أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية لبنان
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رئيس جامبيا يحقن الدماء ويتنحى
البرلمان التركى يقر «الرئاسى» .. والمعارضة تدعو الشعب للرفض
التحالف يقصف مواقع الحوثيين جنوب صنعاء
المحافظات
مستشفيات الشرقية تعانى «عجز» التمويل..و«ميت غمر» أمام القضاء
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..ومشروعات «الأمن الغذائى» بالفيوم فى انتظار قبلة الحياة
نجاح أول حالة «زرع نخاع» لطفل بجامعة أسيوط
جامعة قناة السويس تستضيف مهرجان الأسر الطلابية الشهر القادم
الاسبوع العالمى
الرئيس ترامب .. القرار الأول
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الرئاسة عبر «تويتر»
الاتفاق النووى الإيرانى .. لا تراجع .. لا استسلام
فى الآستانة .. المنتصرون فقط يحددون مستقبل سوريا
متابعات
وزراء خارجية الجوار الليبى فى البيان الختامى لاجتماعهم بالقاهرة:لا بديل عن ...
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الفريق حجازى يشارك بمؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجى
شكرى: مصر ملتزمة بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها
مجلس النواب
«مستقبل وطن» يعلن تشكيل أمانة اللجان المتخصصة..والعامرى لـ «بناء الإنسان
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«تضامن النواب »توافق على منح ذوى الإعاقة مساعدات ومعاملة خاصة عند التجنيد
« النواب» يناقش تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
المراة والطفل
حساسية الطعام عند الأطفال
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البلوفرات الشتوية تجديد البلوفرات الشتوية
إذاعة وتليفزيون
آسر ياسين يستعد لـ «30 يوم»‫
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«بانوراما» عن نجوى أبوالنجا على الشباب والرياضة
كمال أبو رية: أجسد دور القائد «خان» فى «السلطان والشاه»‫‬
الدكتوراة الفخرية لـ «الكنيسى» من ستانفورد الأمريكية
طب وعلوم
بعد عام من انطلاقه : ترشيح بنك المعرفة المصرى لثلاث جوائز عالمية
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تبدأ فاعلياته الأسبوع المقبل: «مختبر الشهرة» برنامج قومى لتبسيط ونشر الثقافة العلمية
الزراعة المائية .. مصنع للغذاء الآمن
الاخيرة
تونس تحتضن الدورة القادمة
«خريف» يحصد جائزة مهرجان المسرح العربى
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جيهان السادات تفتتح «مجموعة الفن»
حفل موسيقى مصرى فى لشبونة
جينيفر لورانس تمتنع عن «السيلفى»!
بريد الاهرام
بريد الاهرام اشراف : احمد البرى
حكاية الدواجن
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داء الكلب
إنها ثغرة كبيرة
الاستغلال السيىء
الأحد الأقتصادي
رؤساء البنوك أمام مؤتمر مجلة «الأهرام الاقتصادى»..الإتربى : الحصيلة الدولار...
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بنك القاهرة يتبنى مبادرة تنمية الحرف التراثية والصناعات بالصعيد
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
يحيى أبو الفتوح: 2 مليار دولار الحصيلة الدولارية.. وإقبال على الاستثمار المباشر بعد التعويم
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