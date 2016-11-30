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الأحد
24 من ربيع الآخر 1438 هــ 22 يناير 2017 | السنة 141 العدد 47529
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رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
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تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة
الرئيس: رفع كفاءة الشبكة القومية لنقل البترول ..وتخفيض النفقات وترشيد الاستهلاك
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية تعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية، واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة،
خلال استقباله وفدا من البرلمان الكندى
السيسى يؤكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون الثنائى مع كندا فى مختلف المجالات
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس وفداً برلمانياً كندياً يضم أعضاء بمجلسى الشيوخ والعموم الكنديين، وذلك برئاسة روبرت أوليفانت رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس العموم، فى حضور سفير كندا بالقاهر...
مساعد وزير الداخلية لأمن الموانـــئ فى حوار لـ « الأهرام»: جميع المطارات مؤمنة وجاهزة لاستقبال السياح
تطبيق تجريبى لنماذج الـ «بوكليت» بمدارس الجمهورية
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مهما أمس، عبر شبكة الـ »فيديو كونفرانس« شاركت فيه المديريات التعليمية وبعض الموجهين والمعلمين، بهدف استعراض ضوابط امتحانات الثانوية العامة...
ترامب يبدأ عهده بتدمير «أوباما كير» .. و«الأخوات» يتظاهرن ضده حول العالم
منتخب الفراعنة يتخطى الأوناش بهدف السعيد ويرفع رصيده إلى أربع نقاط
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وماذا بعد..؟
ما يجب قراءته فى الحوار مع الرئيس!
مفاتيح مصير البلاد
اعترافات المتهمين فى التنظيم الإرهابى «حسم»
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مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات لـ «الأهرام»:تحقيق الأمن فى ربوع البلاد وجهاز الشرطة ملك للشعب
189
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كتاب الأهرام
سكينة فؤاد
عن حوار الرئيس .. والتغيير الوزارى
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مصطفى السعيد
مشاهد من الحياة والحرب فى سوريا
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ترامب يدشن حقبة جديدة فى تاريخ العالم
210
عبدالمحسن سلامة
مستقبل العلاقات المصرية ـ السعودية!
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القمص أنجيلوس جرجس
من يعرف اللـه لا يعيش فى الموت
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عطيه عيسوى
دروس للتدبر
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أمينة شفيق
عام المرأة ونساء مصر
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د.أحمد صقر عاشور
تطوير الجهاز الإدارى فى مصر
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عبدالحميد كمال
المحافظ بين التعيين والانتخاب
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رأى الاهرام
مستقبل ليبيا
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فاروق جويدة
أخطاء ليست صغيرة
483
صلاح منتصر
ترامب : أمريكا فقط !
568
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تركيا تحصد شرور أردوغان!
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كراسة حنان التى دخلت التاريخ!
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د.أسامة الغزالى حرب
المجزرة الأمريكية !
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د. عمرو عبد السميع
25 يناير
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د. وحيد عبدالمجيد
متجمدون .. لا يتغيرون
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ايناس نور
عصام صالح
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محمد حسين
مصر ليست نقطة أو خطوطا!
189
عبد العزيز محمود
العقدة والحل
189
أحمد موسي
تداول السلطة
252
أحمد عبد التواب
لماذا فضَّل الإسلاميون رفع السلاح؟
336
عماد حجاب
البحث عن السعادة
168
نصر زعلوك
جراحات اليوم الواحد.. ومحافظ القاهرة
189
أشرف إبراهيم
كوبر المفترى عليه
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كوبر والأمم الإفريقية !
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الأهلى ينهى أزمة عمرو بركات.. واللاعب يظهر للمرة الأولى بالنادى اليوم
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المنتخب العسكرى يلتقط أنفاسه بعد سلسلة مباريات مضغوطة فى كأس العالم بعمان
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إطلاق حملة الفحص الشامل لفيروس « سى » من المنيا..والعلاج مجانا
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بتكلفة 803 ملايين جنيه لخدمة 1.2 مليون نسمة
تنفيذ 12 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية وبورسعيد
بمناسبة العيد الـ 65 شكر وتقدير للرئيس من هيئة الشرطة
نصار : تمويل جامعة القاهرة ذاتيا خلال عامين بعد استرداد أوقافها
اقتصاد
رئيس «القابضة» للتأمين لـ «الأهرام» : لدينا وفرة تتجاوز 800 مليون دولار
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فى ختام مباحثات منتدى دافوس
شركات عالمية ترغب فى زيادة استثماراتها بمصر
الانتهاء من استراتيجية تنمية الصادرات المصرية لإفريقيا 2020
مجلة الشباب تنظم مؤتمرها الأول لدعم المشروعات الصغيرة
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خلال زيارته بيروت
أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية لبنان
0
168
رئيس جامبيا يحقن الدماء ويتنحى
البرلمان التركى يقر «الرئاسى» .. والمعارضة تدعو الشعب للرفض
التحالف يقصف مواقع الحوثيين جنوب صنعاء
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مستشفيات الشرقية تعانى «عجز» التمويل..و«ميت غمر» أمام القضاء
0
231
..ومشروعات «الأمن الغذائى» بالفيوم فى انتظار قبلة الحياة
نجاح أول حالة «زرع نخاع» لطفل بجامعة أسيوط
جامعة قناة السويس تستضيف مهرجان الأسر الطلابية الشهر القادم
الاسبوع العالمى
الرئيس ترامب .. القرار الأول
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الرئاسة عبر «تويتر»
الاتفاق النووى الإيرانى .. لا تراجع .. لا استسلام
فى الآستانة .. المنتصرون فقط يحددون مستقبل سوريا
متابعات
وزراء خارجية الجوار الليبى فى البيان الختامى لاجتماعهم بالقاهرة:لا بديل عن ...
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231
الفريق حجازى يشارك بمؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجى
شكرى: مصر ملتزمة بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها
مجلس النواب
«مستقبل وطن» يعلن تشكيل أمانة اللجان المتخصصة..والعامرى لـ «بناء الإنسان
0
168
«تضامن النواب »توافق على منح ذوى الإعاقة مساعدات ومعاملة خاصة عند التجنيد
« النواب» يناقش تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
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0
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البلوفرات الشتوية تجديد البلوفرات الشتوية
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0
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«بانوراما» عن نجوى أبوالنجا على الشباب والرياضة
كمال أبو رية: أجسد دور القائد «خان» فى «السلطان والشاه»
الدكتوراة الفخرية لـ «الكنيسى» من ستانفورد الأمريكية
طب وعلوم
بعد عام من انطلاقه : ترشيح بنك المعرفة المصرى لثلاث جوائز عالمية
0
189
تبدأ فاعلياته الأسبوع المقبل: «مختبر الشهرة» برنامج قومى لتبسيط ونشر الثقافة العلمية
الزراعة المائية .. مصنع للغذاء الآمن
الاخيرة
تونس تحتضن الدورة القادمة
«خريف» يحصد جائزة مهرجان المسرح العربى
0
147
جيهان السادات تفتتح «مجموعة الفن»
حفل موسيقى مصرى فى لشبونة
جينيفر لورانس تمتنع عن «السيلفى»!
بريد الاهرام
بريد الاهرام اشراف : احمد البرى
حكاية الدواجن
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252
داء الكلب
إنها ثغرة كبيرة
الاستغلال السيىء
الأحد الأقتصادي
رؤساء البنوك أمام مؤتمر مجلة «الأهرام الاقتصادى»..الإتربى : الحصيلة الدولار...
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273
بنك القاهرة يتبنى مبادرة تنمية الحرف التراثية والصناعات بالصعيد
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
يحيى أبو الفتوح: 2 مليار دولار الحصيلة الدولارية.. وإقبال على الاستثمار المباشر بعد التعويم
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الإمام الأكبر خلال استقباله سفيرها
الأزهر مستعد لزيادة الدعم العلمى والدعوى لأفغانستان
توصيل الغاز إلى مليون وحدة سكنية باستثمارات 2٫4 مليار جنيه
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أمريكا : نكتفى بالمشاركة بصفة «مراقب» فى مفاوضات الآستانة
إحالة مديرة مدرسة ومعلمتين تسببن فى وفاة طالبة للمحاكمة
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تحقيقات
قضايا واراء
اقتصاد
رياضة
حوادث
المراة والطفل
إذاعة وتليفزيون
الاعمدة
آراء حرة
مجلس النواب
حديث الصور
ملفات الاهرام
بريد الاهرام
حوارات
الاخيرة
تحقيقات و تقارير خارجية
الابواب الاسبوعية
سياحة وسفر
عيد ميلاد الأستاذ
شباب وتعليم
طب وعلوم
أوراق دبلوماسيه
كتب
قضايا فكرية
سينما
بريد الجمعة
صناع التحدى
دنيا الثقافة
البيئة
مركز الدراسات
بانوراما الاسكندرية
شاشة الأسبوع
ذاكرة الأهرام
تيارات عربية
قضايا عسكرية
الجمعة الرياضى
عالم المطارات
نهر الخير
آخر الاسبوع
ستاد الجمعة
مع القانون
ملف خاص
الأحد الأقتصادي
مال و أعمال
ثقافة شعبية
ثقافة عربية و عالمية
تراث و حضارة
أدب
مسرح
فنون جميلة
صوت الموسيقى
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