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الأثنين
2 من جمادي الاولى 1438 هــ 30 يناير 2017 | السنة 141 العدد 47537
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رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
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السيسى فى أديس أبابا للمشاركة بالقمة الإفريقية
مصر تستعرض جهودها لمواجهة التغير المناخى والاستثمار فى الشباب
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى اجتماعات القمة الإفريقية الثامنة والعشرين، التى تنطلق اليوم بحضور نحو 37 من قادة القارة الإفريقية، تحت شعار «تسخير ال...
"الوزراء" يستعرض إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس فى مؤتمر الشباب
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استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل، إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام فعاليات مؤتمر الشباب الثانى الذى عقد بأسوان يومى 27 و 28 يناير الجاري،...
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أثار قرار «حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب» الذى وقعه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة الماضية، حالة من الغضب سواء داخل الولايات المتحدة وفى العالم، وذلك بعد قيام عدد من المطارات بتنف...
إخلاء سبيل خالد يوسف فى واقعة ضبطه بأقراص مخدرة
أمر المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة بإخلاء سبيل المخرج خالد يوسف بالضمان الشخصى على ذمة التحقيق فى واقعة ضبط سلطات الأمن بمطار القاهرة أمس 10 شرائط من أقراص زان...
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كهربا يقود المنتخب لاستعادة الأمجاد الإفريقية و يوقف العقدة المغربية بالهدف التاريخى
نجح المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى إعادة التاريخ الكروى والافريقى لمصر واستعادة لأمجاده السابقة بالفوز التاريخى الذى حققه الفريق المصرى على نظيره المغربى بهدف وحيد دون مقابل فى مباراة دو...
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صالون الأهرام الثقافي يدعو جمهور المعرض لحضور فعالياته
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٣٠ يوما أمام الجيش الأمريكى لوضع استراتيجية هزيمة داعش والبحث عن حلفاء جدد ...
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سياحة وسفر
عيد ميلاد الأستاذ
شباب وتعليم
طب وعلوم
أوراق دبلوماسيه
كتب
قضايا فكرية
سينما
بريد الجمعة
صناع التحدى
دنيا الثقافة
البيئة
مركز الدراسات
بانوراما الاسكندرية
شاشة الأسبوع
ذاكرة الأهرام
تيارات عربية
قضايا عسكرية
الجمعة الرياضى
عالم المطارات
نهر الخير
آخر الاسبوع
ستاد الجمعة
مع القانون
ملف خاص
الأحد الأقتصادي
مال و أعمال
ثقافة شعبية
ثقافة عربية و عالمية
تراث و حضارة
أدب
مسرح
فنون جميلة
صوت الموسيقى
WhatsApp
دوار الصراحة
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