محافظات مصر تحتفل بعيد الشرطة

هدايا تذكارية للمواطنين ..وتكريم ضباط وأفراد ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 65 ، شهد عدد من محافظات مصر الاحتفال بتلك المناسبة، حيث قام مديرو الامن بتوزيع الورود والهدايا على المواطنين ، إلى جانب تكريم بعض ضباط وأفراد الشرطة المتميزي...

ترامب يصدم خصومه وينفذ وعوده

طرح شعار انتخابات ٢٠٢٠ ومنع مهاجرى ٧ دول من دخول أمريكا فى تأكيد ضمنى على ثقته فى نجاح فترة ولايته الحالية، قدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلبا لتسجيل شعاره لحملة الانتخابات الرئاسية فى ٢٠٢٠ بعنوان "لنحافظ على عظمة أمريكا".