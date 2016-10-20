السبت 7 من جمادي الاولى 1438 هــ 4 فبراير 2017 | السنة 141 العدد 47542

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أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

كتاب الأهرام
الأعمدة
رياضة
الكاميرون تنفض غبار«العقدة» عن لاعبيها قبل المواجهة
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الليلة فى التاسعة مساء لقاء «الترضية» بين غانا وبوركينا فاسو على برونزية إفريقيا
أربع رحلات لمؤازرة المنتخب فى النهائى الإفريقى
مصر
مدبولى فى جولة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة..الانتهاء من شبكات المياه وا...
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التعليم تحذر المدارس الخاصة واللغات من التلاعب بالمصروفات
كتاب أثار ضجة بالمعرض
«التحالف الغادر بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة»
حديث الصور
سيد حجاب
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اقتصاد
بعثة صندوق النقد الدولى تبدأ اجتماعاتها بالقاهرة لتقييم أداء الاقتصاد
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توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية ـ اللبنانية
التصديرى للأثاث: طلبات من روسيا وإفريقيا لاستيراد منتجاتنا.. وزيادة صادراتنا 20%
«المستلزمات الطبية» تطالب الصحة بتطبيق قرار تحسين أسعار المناقصات
أخبار عربية و عالمية
قمة مالطا تنتقد مرسوم «ترامب» بشأن الهجرة
أستراليا: اتفاق إعادة توطين ا...
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مع حلول ذكرى استشهاد شكرى بلعيد
تجدد المظاهرات ضد عودة الإرهابيين لتونس
مجهول يهاجم شرطيا بسكين أمام متحف اللوفر صائحا «الله أكبر»
ارتفاع التضخم فى تركيا ..و ٩ أبريل الموعد المتوقع للاستفتاء على تعديلات «أردوغان»
حوادث
جبروت أم قاتلة
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الخائنة
الشيطان يلوث أرض الفيروز
المصادفة تضبط هاربا من الإعدام
تحقيقات و تقارير خارجية
كندا تراجع موقفها من المهاجرين بعد حادث المسجد
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رئيس الأكاديمية الصينية للدراسات العربية لـ«الأهرام»: الصين بحاجة لمساعدة مصرية فى مكافحة الإرهاب
دينج لونج المتخصص في دراسة الإسلام
السياسى الهوية الوطنية للصينى المسلم يجب أن تأتى فى المقام الأول
المحافظات
المشروعات المتعثرة .. فى انتظار «الحل» !
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متابعات
السيسى يطمئن على مستوى تدريبات طلبة الكلية الحربية فى زيارة مفاجئة فجرا
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منظمو الرحلات يتعهدون بزيادة عدد السائحين الأوكرانيين إلى مليون
المراة والطفل
بعد تفاقم ظاهرة الطلاق..الاختيار السليم هو الحل
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بدء قبول دفعة جديدة فى جامعة الطفل
الاخيرة
«التنورة المصرية» تصنع البهجة فى «سوراجكوند» الدولى
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165 عاما على ميلاد سلامة حجازى.. رائد المسرح الغنائى
شرم الشيخ السينمائى يهدى دورته لـ «القليوبى»
أنجلينا جولى: قرار ترامب بشأن اللاجئين «لعب بالنار»
إذاعة وتليفزيون
«أديب» و«الشهد والدموع» على ماسبيرو زمان
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الإذاعة تواصل بث رسائل يومية من معرض الكتاب
طارق لطفى يبدأ تصوير «بين عالمين»
بسرعة
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معرض سيارات ينصب على العملاء ويتهرب من الضرائب
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لماذا يدفع المصريون الرسوم الدراسية بالدولار؟
25 ألفا زيادة فى مصروفات التلميذ بمدرسة «القرية الذكية»
إلى والد «سجدة»..مطلوب حضورك لتسلم تبرعات أهل الخير
بريد الاهرام
بريد السبت يكتبه: أحـمد البرى
فن الحياة السعيدة
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..ورحل فارس جديد
خارج السيطرة
آلام سامية
فنون الأسبوع
عازف أوبوا مصرى يعزف فى فنلندا
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«5 رقص» أسبوع احتفالى بالقاهرة
أمنيات النقاد لسينما العام الجديد
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