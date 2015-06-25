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الخميس
28 من ربيع الآخر 1438 هــ 26 يناير 2017 | السنة 141 العدد 47533
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رئيس مجلس الادارة
أحمد السيد النجار
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
رئيس التحرير
محمد عبد الهادي علام
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25 يناير ستظل نقطة تحول فى التاريخ المصرى
السيسى: ثورة 30 يونيو صححت المسار وسنواصل الحرب ضد الفساد
محافظات مصر تحتفل بعيد الشرطة
هدايا تذكارية للمواطنين ..وتكريم ضباط وأفراد ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 65 ، شهد عدد من محافظات مصر الاحتفال بتلك المناسبة، حيث قام مديرو الامن بتوزيع الورود والهدايا على المواطنين ، إلى جانب تكريم بعض ضباط وأفراد الشرطة المتميزي...
ترحيب بدعوة الرئيس إلي إنشاء فروع وتطوير منافذ
«المجمعات» صمام الأمان للمستهلكين
د. ثروت الخرباوى نائب رئيس حزب المحافظين يفتح أسرار معبد الجماعة:25 يناير ثورة حقيقية تم توجيهها نحو مسارات معينة..جماعة الإخوان فى مرحلة «التيه» بعد أن كان حلمهم إقامة دولة الخلافة الإخوانية وليس الإسلامية
> قبل ثورة 30 يونيو كان الجميع يتمنى أن يزول حكم الإخوان، ويضعوا سيناريوهات التخلص منهم، إلا واحدا هو ثروت الخرباوى، كان حاسما وجازما أن نهاية الإخوان ستكون بثورة 30 يونيو، ولذا يبقى الحوار ...
ترامب يصدم خصومه وينفذ وعوده
طرح شعار انتخابات ٢٠٢٠ ومنع مهاجرى ٧ دول من دخول أمريكا
فى تأكيد ضمنى على ثقته فى نجاح فترة ولايته الحالية، قدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلبا لتسجيل شعاره لحملة الانتخابات الرئاسية فى ٢٠٢٠ بعنوان "لنحافظ على عظمة أمريكا".
مصر تهزم غانا بـ" التخصص "وتتأهل لدور الثمانية
الفوز أكد جدارة «الفراعنة».. و كوبر واللاعبون قاتلوا حتى تحقق الانتصار
بالتخصص نجح المنتخب الوطنى فى تحقيق فوز مستحق على نظيره الغانى بعد تغلبه عليه بهدف وحيد سجله البارع محمد صلاح من ركلة حرة فى مباراة الفريقين التى أقيمت مساء أمس فى الجولة الثالثة والأخيرة لم...
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وماذا بعد..؟
ما يجب قراءته فى الحوار مع الرئيس!
مفاتيح مصير البلاد
الرئيس فى أسوان للمشاركة بالمؤتمر الشهرى للشباب ويلتقى مجموعة من السائحين
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شارك برأيك على راديو الأهرام .. التعديل الوزارى المرتقب سيشمل ثمانى حقائب وزارية
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رحل الشاعر سيد حجاب كاتب ديباجة الدستور فى ذكرى الثورة
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قصة ضم الإيفوارى كوليبالى للأهلى
إخفاء (لى باين) والسرية وراء نجاح الصفقة..وكيف قضى مدير التعاقدات ليلة توقيع العقود؟..سر ورقة الطلبات المادية التى « أجلت» الإنضمام..و100 ألف دولار وراء إقناع الوكيل الإنجليزى
2247
0
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كتاب الأهرام
أحمد الجمال
السويس يا سيادة الرئيس
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نبيل عبدالفتاح
الانتفاضة الجماهيرية فى 25 يناير والمجاز الثورى
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د. قدري حفني
عن أى عنف نتحدث
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د. جمال زهران
ثورة 25 يناير .. المرجعية والشرعية
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د. أحمد يوسف أحمد
معضلة ترامب
399
محمد ابو الفضل
صوت مصر الغائب
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السيد يسين
نهاية الأيديولوجية وبداية الشعبوية!
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لواء أ. ح. د. م. سمير فرج
هل بدأت الانفراجة؟
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سيد علي
مصر من« 6 سنين»
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رأى الاهرام
مصر وتونس
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رأى الاهرام
نقل السفارة الأمريكية
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نحن... والآخرون
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فى سرير كليوباترا !
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مكرم محمد أحمد
دول الجوار الجغرافى والأمن الليبى؟!
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مرسى عطا الله
أشرطة الخيانة والإدانة!
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د.أسامة الغزالى حرب
نهاية الأسبوع
966
أحمد عبد التواب
ترامب وإمكانية محاصرة الإخوان
714
د. عمرو عبد السميع
تسويق الشخص بدلا من السلعة!
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سامح عبد الله
ترامب .. للخلف در
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يوم وطنى مجيد
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منصور أبو العزم
الصين.. القوة العظمى!
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المتلاعبون فى أموال الدعم !
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25 يناير عيدا للشرطة فقط!
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ممدوح شعبان
التسريبات الإعلامية وسقوط الأقنعة
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د . إبراهيم البهى
هل تستطيع الدولة القضاء على الفساد ؟ (4)
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نبيل السجينى
زيارة لهيئة مكافحة الفساد!
357
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التوك شو وقضايا المجتمع
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حسن الحداد
المواجهة الصعبة
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السيد البدوى
التاريخ لاينسى
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متابعات
مباحثات مصرية تونسية حول الأوضاع فى ليبيا
شكرى فى أديس ابابا للإعداد للق...
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احتفالات الدقهلية بثورة 25 يناير
افتتاح مبنى مديرية الأمن عقب ترميمه وتجديده..حفل لتكريم أسر شهداء الشرطة وفاعليات ثقافية فى مختلف المراكز
الأزهر يؤكد دور القوات المسلحة فى حماية الثورة
الإفتاء: ثورة يناير جسدت التلاحم الحقيقى بين الشعب والجيش
رياضة
فى مواجهة مع أصحاب الأرض
المنتخب الوطنى يصطدم اليوم بعمان فى قبل نهائى ك...
0
1911
الزمالك يستبعد معروف إفريقًيا.. وبتروجت يوافق على انتقال رمضان
رينار يدافع عن دوساييه ويهاجم صحفيى كوت ديفوار ونقاد المغرب
إيطاليا تتحدث عن تأثير غياب صلاح على روما
سباليتى يعيد حساباته وينتظر عودة «بيكاسو مصر» للتشكيل
أخبار عربية و عالمية
مصر تدين مصادقة تل أبيب على استمرار الأنشطة الاستيطانية بالقدس
0
378
..وأبو الغيط: الاستمرار فى عمليات الاستيطان استهانة بالإرادة الدولية
معصوم يهنئ العراقيين بتحرير شرق الموصل
من طالبان لترامب : حان وقت الانسحاب
سياحة وسفر
بعد إلغاء آخر القيود المفروضة على الطيران الألمانى إلى شرم الشيخ
تسيير ر...
0
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أحال 7 أشخاص للنيابة العامة:
عبد الله: لا تهاون مع من يعبث بالشعب المرجانية
خليج مكادى بقعة ساحرة على البحر الأحمر
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لجنة استرداد الأراضى تفتح ملف «طرح النهر»
محلب: الإهمال يتسبب فى حرمان ا...
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وزيرالقوى العاملة:إحالة مشروع قانون النقابات للبرلمان.. وأول انتخابات عمالية خلال 90 يوما
بتكلفة 37 مليار جنيه
تنفيذ أكبر خطة لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى ومتميز
6 وزراء يشهدون حصاد القمح بزراعته مرتين سنويا
اقتصاد
المدير الإقليمى للبنك الدولى:
ندعم برنامج الإصلاح المصرى ببرامج لتحفيز ا...
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الحريرى خلال لقائه وزيرة التعاون الدولى: مصر دولة جاذبة للاستثمار وأتطلع لزيارتها قريبا
وزير التموين: وصول ١٢٠ ألف طن سكر من البرازيل وفرنسا
قابيل : تنمية صناعة المستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات المحلية
المحافظات
انتعاشة سياحية فى أسوان مع اقتراب مؤتمر الشباب «الرئاسى»
1
525
وزير الداخلية يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار أسوان
تدشين أول لنش للإنقاذ بمياه البحر الأحمر
مركز تدريب إقليمى «للمياه» بالمنصورة
حوادث
سقوط العضو المنتدب بشركة صرافة بحوزته عملات أجنبية بقيمة 36 مليون جنيه
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سقوط أكبر شبكة لتهريب المكالمات التليفونية
بعد إعادة المشكاوات المسروقة من مسجد الرفاعى
حبس المتهمين 4 أيام والمباحث تكثف جهودها لضبط متهمين آخرين
فكر دينى
علماء الدين: تأهيل الشباب واختيار الكفاءات ضرورة للنهوض بالوطن
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فتاوى
اشتراط الزوج على زوجته الثانية ألا ترث.. باطل
ملفات الاهرام
من 25 يناير إلى 30 يونيو:
حكاية ثورتين وشعب يحلم بالاستقرار
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294
عهد جديد بين الدولة والشباب
الشباب: اللقاءات الشهرية تدعم التواصل بيننا وبين المسئولين
اللعنة على «25 يناير»
إذاعة وتليفزيون
عمر بطيشة : نحتاج إعلاما قويا يبث روح التفاؤل بدلا من الإحباط
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378
«مستشارك القانونى» على البرنامج العام
غادة عادل: «تعشبشاى» تجربة للاستفادة بالنماذج الإيجابية
الإعداد لتصوير مسلسل «لمعى القط»
المراة والطفل
المرأة.. الجندى المجهول فى الأزمة الاقتصادية
0
357
ميلانيا ترامب.. أيقونة الأناقة
شخصيتك من أنفك
الاخيرة
«إنتى مش طرحة»!
0
651
٩ أفلام تشعل حرب المنافسة على «الأوسكار»
علماء الاجتماع: قاوموا الاستهلاك بـ «الاستغناء»
المركز الثقافى الكورى يحتفل بعيد «السولال»
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المعرض الدولى للكتاب ينطلق اليوم
100 مدرسة جديدة تبدأ تطبيق التجربة اليابانية خلال عامين
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الرئيس التونسى: مصر فى أيد أمينة
عرض مشكاوات الرفاعى بالمتحف المصرى اليوم
وزير الطيران:
٧ مليارات جنيه ديونا على المطارات ونعتمد على مواردنا لسدادها
الإفراج عن 1197 سجينا و83 نزيلا
العاجى كالو يعلن اعتزاله دوليا بعد خروج كوت ديفوار
إتاحة 3 آلاف فرصة عمل فى ملتقى التوظيف بالأسمرات
جامعة القاهرة تسهم فى تطوير 3 مناطق عشوائية بالجيزة
وماذا بعد..؟
ما يجب قراءته فى الحوار مع الرئيس!
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