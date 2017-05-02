ارتفاع دعم الكهرباء من 30 إلى 65 مليار جنيه سنويا

السيسى: ضرورة تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة مواصلة الأداء المتميز لقطاع الكهرباء، وتطويره بشكل مستمر، ليلبى احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، وبحيث يشعر المواطنون بتحسن ملحوظ فى الخدمة الم...

أمريكا تستعد لاستقبال المهاجرين اليوم بعد رفض استئناف البيت الأبيض تستعد الولايات المتحدة اليوم لاستئناف استقبال المهاجرين من ٦ دول عربية وإيران بعد رفض محكمة الاستئناف الأمريكية طلب وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذى فرضه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الم...

فى حادث «أتوبيس الصيدلة»

النيابة تأمر بتشكيل لجنة فنية لفحص أجهزة الفرامل الخاصة بالحافلة أمرت النيابة العامة بجنوب سيناء بإشراف المستشار خالد عيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب سيناء بتشكيل لجنة فنية مكبرة من كبار مهندسى جنوب سيناء وشركات النقل العاملة بالمحافظة وعدد من الفني...